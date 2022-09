Continua la carrellata di vip a Villa Ascosa, ospite Akash Kumar

Direttamente dal red carpet di Venezia a Trani, prima di ripartire per i suoi impegni professionali ha soggiornato nella splendida dimora tranese Akash Kumar, modello italiano-indiano-brasiliano di 29 anni, famoso per i suoi occhi di ghiaccio e noto al pubblico televisivo per aver partecipato all'edizione del 2018 di Ballando con le Stelle e de L'Isola dei Famosi 2021. Su Instagram è seguito da oltre 200 mila followers. Ancora una volta Villa Ascosa si conferma meta prediletta da personaggi del mondo dello spettacolo che scelgono per l'appunto Trani per i loro soggiorni o per una breve pausa dal lavoro.

Continua la carrellata di vip a Villa Ascosa come annuncia Roberto Gargiulo, proprietario del lussuoso resort sul mare.