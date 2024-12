Continua la kermesse del Festival “La Puglia musicale” con Bach nel Matinee a San Rocco e stasera un concerto per pianoforte

Powered by

Dopo il riscontro positivo del primo dei cinque concerti gratuiti organizzati dall'Accademia Filarmonica del Mediterraneo in seno all'Associazione culturale e musicale Hermes, oggi il programma continuerà con le atmosfere mistiche delle Suites di Bach.Protagoniste del Matinee musicale delle 10:30 presso la chiesa di San Rocco, saranno due giovani musiciste: Ilenia Piccolo al violoncello e Annarita Lorusso a violino e viola.La rassegna proseguirà in serata, alle ore 20:00, all'auditorium San Luigi con Wataru Mashimo al pianoforte, che eseguirà musiche di Beethoven, Ravel e Brahms.Intanto si è riscontrato un meraviglioso successo per il concerto inaugurale: hanno incantato il pubblico i tre giovani musicisti che ieri sera hanno aperto la seconda edizione del festival "la Puglia musicale" nell'auditorium di San Luigi. Presenti tra il pubblico Don Saverio Pellegrino e l'assessore alle culture Lucia De Mari che hanno rappresentato insieme questa unione tra storia, arte, cultura e promozione della città di Trani attraverso la musica, obiettivo che la associazione Ermes con la Accademia internazionale musicale vuole realizzare nel mondo