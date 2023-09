Contributo libri di testo, 1472 richieste: in arrivo il buono virtuale

Il dirigente del settore della Pubblica Istruzione del Comune di Trani informa le 1472 famiglie che hanno presentato la propria candidatura per il contributo regionale libri di testo che nel corso della giornata riceveranno la mail con l'emissione del buono virtuale. L'importo complessivo assegnato al Comune di Trani con determinazione regionale n. 229 del 31.08.2023 per l'anno scolastico 2023/2024 è di 238.931,36 euro.Il credito viene attivato nella piattaforma Studio in Puglia ed è associato al codice pratica senza produzione di un supporto cartaceo. Il buono digitale è spendibile presso una delle cartolibrerie accreditate di cui si allega l'elenco come da determinazione dirigenziale n. 1178 del 28.07.2023.Solo ed esclusivamente per gli studenti che frequenteranno le classi digitali sarà effettuato il rimborso dell'importo del buono erogato dietro presentazione degli scontrini e/o fatture con l'indicazione dei testi digitali acquistati. I documenti di spesa dovranno essere consegnati unitamente alla compilazione del modulo allegato, presso il protocollo generale del Comune di Trani dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12 e il giovedi dalle 16:30 alle 18:30 o inviati a mezzo Pec al seguente indirizzo: protocollo@cert.trani.bt.it entro il 13 ottobre 2023.Il dirigente comunica inoltre che a partire da oggi e fino alle ore 12 del 24 settembre, sarà possibile presentare la propria candidatura per l'avviso libri di testo anno scolastico 23/24 bis – seconda finestra temporale. Potranno presentare istanza i nuclei familiari dello/della studente/studentessa con isee – indicatore della situazione economica equivalente non superiore ad €. 10.632,94, elevato a 14.000,00 nel caso di famiglie numerose con 3 o più figli.Il dato Isee verrà acquisito automaticamente, in fase di compilazione dell'istanza online, dal portale INPS: è quindi necessario che nel sistema inps sia già presente un'attestazione Isee valida del nucleo familiare.Per accedere al portare Studioinpuglia potranno essere utilizzati, alternativamente: spid, cie, cns (ts-cns).Considerata la scadenza fissata dal bando e i tempi necessari per l'istruttoria delle domande, affinché i beneficiari possano munirsi dei testi scolastici compatibilmente con l'avvio dell'anno scolastico, il contributo sarà erogato attraverso la modalità del rimborso. Sarà pertanto necessario conservare i giustificativi di spesa, senza i quali non si potrà procedere al rimborso e con successiva comunicazione sul sito istituzionale del comune di trani saranno fornite tutte le istruzioni necessarie per la consegna della documentazione.Si precisa che potranno accedere alla modalità rimborso esclusivamente coloro che avranno presentato istanza per "fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo - seconda finestra temporale" come di cui è oggetto questo comunicato.