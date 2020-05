Contributo libri di testo in pagamento: si comincia lunedì prossimo

Redatto un calendario per consentire l'accesso contingentato in banca

E' in pagamento da lunedì 11 maggio presso la tesoreria comunale (Banca Popolare di Bari) il pagamento del contributo libri testo. E' stato redatto un calendario per consentire l'accesso contingentato all'interno dell'Istituto.Lunedì 11 maggioDalle ore 9 alle ore 10.30 da AB ad ALLADalle ore 11.30 alle 12.30 da ALLB a ANDMartedì 12 maggioDalle ore 9 alle ore 10.30 da ANG a ARPDalle ore 11.30 alle ore 12.30 da AT a BOCCAMercoledì 13 maggioDalle ore 9 alle ore 10.30 Da BOCCU a BULDalle ore 11.30 alle ore 12.30 Da CAB a CAPOCGiovedì 14 maggioDalle ore 9 alle ore 10.30 da CAPOG a CAREDalle ore 11.30 alle ore 12.30 da CARI a CATVenerdì 15 maggioDalle ore 9 alle ore 10.30 da CAV a CIODalle ore 11.30 alle ore 12.30 da CLE a CUOCLunedì 18 maggioDalle ore 9 alle ore 10.30 da CUOD a DAMDalle ore 11.30 alle ore 12.30 da D'AN a DE GIMartedì 19 maggioDalle ore 9 alle ore 10.30 da DE LI a DE VIDalle ore 11.30 alle ore 12.30 da DEC a DI CUMercoledì 20 maggioDalle ore 9 alle ore 10.30 da DI DO a DI LENDalle ore 11.30 alle ore 12.30 da DI LEP a DI PERGiovedì 21 maggioDalle ore 9 alle ore 10.30 da DI PI a DI TODalle ore 11.30 alle ore 12.30 da DI TU a DISVenerdì 22 maggioDalle ore 9 alle ore 10.30 da DIT a FANDalle ore 11.30 alle ore 12.30 da FER a FIORELLunedì 25 maggioDalle ore 9 alle ore 10.30 da FIOREM a GALDalle ore 11.30 alle ore 12.30 da GAM a GINMartedì 26 maggioDalle ore 9 alle ore 10.30 da GIS a HAMDalle ore 11.30 alle ore 12.30 da HAT a KOMMercoledì 27 maggioDalle ore 9 alle ore 10.30 da KON a LARADalle ore 11.30 alle ore 12.30 da LARO a LETGiovedì 28 maggioDalle ore 9 alle ore 10.30 da LEU a LOQDalle ore 11.30 alle ore 12.30 da LOR a MAGNIVenerdì 29 maggioDalle ore 9 alle ore 10.30 da MAGNL a MANZDalle ore 11.30 alle ore 12.30 da MAR a MENLunedì 1 giugnoDalle ore 9 alle ore 10.30 da MER a MONDalle ore 11.30 alle ore 12.30 da MOR a NUMercoledì 3 giugnoDalle ore 9 alle ore 10.30 da OL a PALMIFDalle ore 11.30 alle ore 12.30 da PALMIG a PARGiovedì 4 giugnoDalle ore 9 alle ore 10.30 da PAS a PECDalle ore 11.30 alle ore 12.30 da PED a PETREVenerdì 5 giugnoDalle ore 9 alle ore 10.30 da PETRI a POZDalle ore 11.30 alle ore 12.30 da PRO a RICCHLunedì 8 giugnoDalle ore 9 alle ore 10.30 da RICCL a SALVADalle ore 11.30 alle ore 12.30 da SALVE a SCARINGEMartedì 9 giugnoDalle ore 9 alle ore 10.30 da SCARINGH a SERDalle ore 11.30 alle ore 12.30 da SFO a SOLMercoledì 10 giugnoDalle ore 9 alle ore 10.30 da SOM a STODalle ore 11.30 alle ore 12.30 da STR a TIBGiovedì 11 giugnoDalle ore 9 alle ore 10.30 da TOL a TUMDalle ore 11.30 alle ore 12.30 da TUN a VINIVenerdì 12 giugnoDalle ore 9 alle ore 10.30 da VINL a ZAGDalle ore 11.30 alle ore 12.30 da ZAN a ZING