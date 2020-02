Convivenza d'istituzioni e d'idee presentato il concept di Trani capitale della cultura 2021

«Questo grande lavoro è stato apprezzato da tutti i Comuni della Bt. Un progetto comune che ha visto fare un passo indietro Barletta, e per questo ringrazio il sindaco Cannito e tutta la comunità barlettana che ha compreso che è più giusto stare sempre tutti uniti».Così il sindaco di Trani Amedeo Bottaro ha presentato ufficialmente questa mattina il concept candidatura di Trani capitale della cultura 2021. Concept, ispirato ad una "visione" di don Tonino Bello ed al settecentenario della morte di Dante Alighieri.«Il tema della convivenza caratterizza la nostra città: penso alle convivenze tra le diverse culture, come quella ebraica, islamica, ortodossa. Un tema che s'incrocia con quella di festeggiare i 700 anni dalla morte di Dante, che ricorrerà esattamente nel 2021. Noi ci crediamo, lanciando temi anche diversi rispetto altre candidature. Questa diversità nella convivenza spero sia vincente», ha concluso il primo cittadino.«Devo ritenermi soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto a livello provinciale considerando che anche Barletta aveva fatto la sua proposta ma poi alla fine abbiamo trovato una sinergia dei territori intorno la candidatura di Trani non perché Barletta non fosse meritevole ma perché istituzionalmente ci era stata avanzata una proposta dal sindaco di Trani» – ha proseguito il presidente della provincia Bat, Bernando Lodispoto.La candidatura si poggerà su 4 clusters valoriali da declinare: convivenza, festosità, accoglienza e devozione. Ed è in questi ambiti che è strutturata la call pubblica rivolta a tutti i soggetti del territorio che intendono esprimere competenze in ambito di progettazione e produzione culturale o che vogliono sostenere la candidatura di Trani come sponsor.«Condivisione che adesso va ricercata non solo dalle istituzioni ma anche elle associazioni culturali e dei privati. Tutti - ha concluso Lodiposto - dobbiamo fare la nostra parte per attribuire a Trani questo riconoscimento».