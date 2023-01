Cooperativa sociale Trani, tutti i servizi svolti nel 2022

Salutiamo il 2022 portando con noi le tante cose fatte e le tante non fatte... le delusioni e i successi, i sorrisi e i pianti, gli addi e i benvenuti, le vittorie e le sconfitte... ma abbiamo sempre provato a metterci al servizio delle persone.Salutiamo il 2022 condividendo con voi alcuni numeri dei nostri servizi... e ci e vi auguriamo un 2023 ricco di imperfezioni!Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo "Centro Jobel": complessivamente 21 le persone tra i 23 e i 55 anni che lo hanno frequentato - 17 di Trani - 3 di Barletta - 1 di Bisceglie.Casa per la Vita "Centro Jobel": ha ospitato 12 persone, tra i 45 e i 69 anni - 10 di Trani - 1 di Andria - 1 di Bisceglie.Pronto Intervento sociale, al servizio delle povertà di Trani e Bisceglie, ha- offerto 1381 notti di accoglienza complessivamente a 60 persone in 4 strutture (tra B&B, Dormitori, ecc.) di Trani e Bisceglie- distribuito alimenti a 20 nuclei familiari per 2 volte al mese- svolto 8 percorsi di tutoraggio a persone in difficoltà- fatto circa 60 interventi domiciliari in situazioni di povertà- coordinato i piani di Emergenza Freddo (con consegna di 36 kit) e Emergenza caldo (con consegna di 16 kit)- Distribuito 364 farmaci e fatto svolgere 93 visite specialistiche.SAVE Centro Antiviolenza Trani- 50 nuovi accessi di cui 28 su Trani e 22 su Bisceglie- Abbiamo consolidato 2 insierimenti lavorativi, nella nostra cooperativa, per donne in carico- 2 le donne che hanno fruito della nostra struttura di seconda accoglienza "La Casa delle Viole"- 30 le nuove operatrici formate- 3000 gli studenti e alunni incontrati nelle scuole.La Ludausilioteca - Centro Diurno per minori ha ospitato 18 bambini tra i 6 e 18 anni dal lunedì al sabato dalle 13.00 alle 19.30Servizio di Doposcuola: ha ospitato 24 bambini della Città di Trani da gennaio a giugno e da ottobre a dicembre.Volontariato:- 2 sono stati i Volontari del Servizio Civile - Garanzia Giovani- 11 i Giovani del Corpo di Solidarietà Europeo (di cui 1 dalla Germania e 3 dalla Spagna) che nel mese di luglio si sono messi al servizio del #festivalilgiullare- circa 50 i volontari complessivamente che ci hanno donato il loro tempo in varie iniziativeCompagnia Teatrale Il Giullare:- porta lo spettacolo "IO - La Rinascita" al MagazzinoArtiSceniche di Bologna, al Teatro Goldoni di Bagnacavallo, al Festival Fuori Misura di Macerata (dove vince il primo premio), al Festival "L'altro lato della Luna" di Nepi- co-conduce gli eventi del Festival #ilgiullare 2022.Festival Il Giullare- oltre 26 eventi- 6 location della Città di Trani toccate- oltre 9.000 spettatori- oltre 200 persone tra artisti, ospiti, accompagnatori, tecnici provenienti da tutta ItaliaMarketico:- circa 50 (tra comunioni, matrimoni, battesimi, compleanni, cresime) hanno scelto bomboniere equo-solidali- oltre 800 i manufatti del Laboratorio di Falegnameria del Centro Jobel vendutiDormitorio Mons. Picchierri: ha dato ospitalità complessivamente a oltre 40 persone.Apre La Locanda del Giullare - il Ristorarte:- sono oltre 4.000 i coperti fatti dalla sua apertura- complessivamente 24 le persone che hanno lavorato al suo interno- scuole, associazioni, parrocchie, aziende, gruppi, rappresentanti istituzionali, hanno scelto più volte di venire nella nostra locanda- battesimi, compleanni, cresime, 18esimi, anniversari sono alcune delle ricorrenze festeggiate da noi.Oltre 500 articoli, menzioni, servizi televisivi sono stati fatti sulle nostre attività e per ben 5 volte sui canali RAI nazionaliTra i tanti amici che abbiamo incontrato nel 2022:Paola Severini Melograni, Luca Trapanese, Alberto Bertoli, Ladri di Carrozzelle, Christian Passeri, Paolo Rumiz, Simone Godano, Daniele Cassioli, Massimo Tagliata, Giuseppe Scoditti, Ivano Bisi.Abbiamo collaborato con Comuni, Regione Puglia, Scuole, Fondazioni, Istituti Bancari, Associazioni, decine di realtà del Terzo Settore in tutta Italia.Oltre 50 le persone che a vario titolo lavorano e collaborano nei vari servizi e attività.