Coronavirus, a Trani potenziata l'attività di sanificazione delle strade

Viste le dimensioni del fenomeno epidemico e il potenziale interessamento di più ambiti sul territorio comunale e nazionale. Preso atto del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità. Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19, anche in relazione alle evidenze scientifiche emergenti.Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività; Amiu sta procedendo ogni sera a partire dalle ore 22:00 e sino alle 04:00 del giorno successivo dei lavaggi di strade, marciapiedi e piazzali pubblici, con particolare attenzione alle aree di maggiore frequentazione e aggregazione sociale utilizzando soluzione acquosa contenente ipoclorito di sodio opportunamente diluito come da indicazioni del Ministero della Salute e secondo quanto definito di concerto con la ASL BAT. Tale attività di sanificazione è stata potenziata ed prevede anche più passaggi al giorno a seconda delle specifiche esigenze.La scorsa notte gli interventi hanno riguardato: quartiere via Andria, zona 167, quartiere stadio, quartiere chiesa S. Giuseppe, zona ottocentesca a sud di via Cavouor delimitata da corso Imbriani e via Tasselgardo); Delimitazione quartiere via Andria: Via Andria, Via Barletta fino al cimitero, via Papa Giovanni, via De Bello; delimitazione zona 167 e quartiere stadio: Ferrovia, via Salvemini, SS.16 bis, via Cilea, Via Forze Armate; delimitazione quartiere chiesa S. Giuseppe e zona ottocentesca a sud di via Cavour: Corso Imbriani (da piazza XX Settembre a via Aldo Moro), Via Tasselgardo, Lung.re Chiarelli, Via Cavour.«Si tratta di una ulteriore misura a salvaguardia della salute pubblica messa a disposizione dalla società pubblica Tranese che si occupa dell'igiene urbana, che ringraziamo per la eccellente disponibilità e professionalità mostrata in questi giorni di duro lavoro e collaborazione con tutte le Istituzioni del nostro territorio - ha dichiarato l'assessore Domenico Briguglio, chiamato a vigilare i lavori -. «Ancora una volta fieri della nostra società, di tutti i suoi dipendenti, del suo apparato tecnico in tutte le sue componenti e del suo organo amministrativo e direzionale il cui lavoro appare ancora di più utile in questa particolare circostanza, in cui ciascuno di noi è chiamato a dare il suo contributo personale».