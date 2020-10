Coronavirus, all’Università di Bari stop alle lezioni in presenza

Anche l'Università di Bari Aldo Moro, si da nuove regole dopo l'impennata di casi per il Coronavirus. A partire da lunedì e fino al 6 novembre si svolgeranno in presenza:- Lezioni del I anno, nelle proporzioni già indicate, di tutti i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico;- Tirocini;- Laboratori con la calendarizzazione delle attività e diminuzione del numero dei frequentanti per laboratorio;- Esami di laurea (con contenimento del numero dei laureandi giornalieri);- Esami di profitto (modalità di svolgimento in remoto a discrezione della commissione e/o dello studente);- Attività di dottorato;- Attività di ricerca degli assegnisti di ricerca.Si svolgeranno in remoto su piattaforma TEAMS:- Lezioni a partire dal II anno dei corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico- Lezioni dei corsi di laurea magistrali- Tutte le attività didattiche relative al post laurea.