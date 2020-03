Coronavirus, basta merce esposta fuori gli esercizi commerciali

Il sindaco di Trani Amedeo Bottaro ha disposto con decorrenza immediata e fino al prossimo 3 aprile (salvo proroga) il divieto agli esercizi commerciali di esporre merce al di fuori del proprio esercizio commerciale, su solo pubblico o privatoIl comando di Polizia Locale di Trani assicurerà l'applicazione della disposizione urgente. «Non abbiamo capito niente: dobbiamo restare a casa, evitare le file, non assembrarci per fare la spesa, non uscire se non è indispensabile», sono state le parole di commento del sindaco Amedeo Bottaro.