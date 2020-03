Coronavirus, il sindaco chiede di rispettare l'ordinanza di Emiliano

8 foto Polizia municipale in stazione

L'appello del sindaco di Trani è quello di dare seguito all'ordinanza emanata dal presidente della Regione Puglia, Emiliano. Come già preannunciato, gli agenti di Polizia municipale stanno censendo, al casello autostradale e in stazione, tutti coloro che stanno tornando dalle nuove regioni rosse. «Sapevamo che sarebbe successo - ha annunciato Bottaro - e ci siamo fatti trovare pronti, pur non essendo una situazione facile».Anche il primo cittadino, dunque, invita tutti coloro che stanno rientrando dalle zone rosse di porsi in auto quarantena nella propria abitazione per 14 giorni, comunicandolo anche al proprio medico di famiglia. «Chiedo a tutti - ha comunicato il sindaco - di avere maggiore cautela. Ognuno ha un obbligo di informazione, segnalate chi sta rientrando senza però creare allarmismi». Il primo cittadino ha annunciato anche la chiusura del Palazzetto dello Sport ed una probabile sospensione del mercato settimanale.