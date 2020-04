Coronavirus, l'Albero del Sorriso offre sostegno emotivo

In questo difficile momento esiste un nemico invisibile e pericoloso da fronteggiare. No, non si tratta del Covid-19 ma della famigerata solitudine.L'Albero del Sorriso, gruppo che svolge clowntherapy negli ospedali della Bat, della provincia di Ba e nelle strutture sanitarie convenzionate, ha messo a disposizione di chiunque voglia, una linea telefonica solidale.Se ti senti solo, non hai nessuno con cui parlare, se hai voglia di condividere una tua emozione o stato d'animo positivo o negativo che sia, se vuoi sfogarti e distrarti con qualcuno senza sentirti giudicato, puoi contare sui volontari dell'Albero del Sorriso.Chiama il 3479177267 e richiedi il supporto di un volontario che ti richiamerà per il sostegno emotivo di cui hai bisogno.La privacy è tutelata dal codice etico e deontologico e dal regolamento interno dell'associazione.L'obiettivo è fornire supporto emotivo alla nostra comunità nelle province dove l'associazione opera ed è radicata con i propri volontari e non esclude la possibilità di richiedere aiuto di supporto alimentare o di beni di prima necessità.Nella città di Trani, l'associazione L'Albero della Vita Onlus (di cui fa parte l'Albero del Sorriso) ha risposto alla call diramata dal Comune di Trani "Trani X Trani", impegnandosi a fornire sostegno alimentare a domicilio e sostegno emotivo.