Coronavirus, nuova ordinanza del Governo: stop totale agli spostamenti fuori città

Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. Da oggi «è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute». Ad annunciare ai cittadini tranesi la nuova ordinanza è stato il sindaco Amedeo Bottaro sulla sua pagina Facebook.La nuova ordinanza è stata adottata congiuntamente dal ministro della Salute e dal ministro dell'Interno e rimarrà efficace fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3 del decreto legge numero 6/2020.E intanto in città «Stiamo completando in queste ore il transennamento con nastri di tutte di tutte le panchine ubicate in luoghi dove sono stati segnalati inutili assembramenti di persone», ha scritto anche il primo cittadino.