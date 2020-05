Coronavirus, rimborsi per le aziende che acquistano dispositivi di protezione individuale

Il bando di Invitalia è una misura nazionale destinata alle imprese che acquistano dispositivi di protezione individuale (DPI) per proteggere lavoratori e lavoratrici e consentire loro di rientrare in azienda in condizioni di sicurezza.Le aziende possono chiedere un rimborso fino a 150mila euro per l'acquisto di: mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.