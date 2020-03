Coronavirus, scuole chiuse in tutta Italia fino a metà marzo

Aggiornamenti in

Aggiornamenti in Diretta

"Nessuna decisione sulla scuola è stata presa, non c'è la chiusura al momento. Abbiamo chiesto al comitato scientifico una valutazione se lasciarle aperte o chiuderle, che sia proporzionale allo scenario epidemiologico del Paese in questo momento. La decisione arriverà nelle prossime ore, tutti sarete informati". Lo dice Lucia Azzolina, ministro dell'Istruzione, uscendo da Palazzo Chigi.L'Esecutivo riunito a Palazzo Chigi ha autorizzato poco fa la chiusura di tutte le scuole e atenei d'Italia da oggi fino al prossimo 15 marzo. La misura sarà presa con un decreto in vigore da oggi. Lo si apprende dal sito