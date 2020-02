Coronavirus: scuole e luoghi pubblici chiusi ai cittadini

Scuole chiuse fino a prossimi aggiornamenti

Elenco in aggiornamento delle regioni con la chiusura delle scuole

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Liguria

Lombardia

Marche

Piemonte

Trentino Alto Adige

Veneto

Buccino (in provincia di Salerno)

Cardito (in provincia di Napoli)

Genova

Lauro (in provincia di Avellino)

Napoli (solo fino al 29 febbraio affinchè si possano igienizzare le aule e le zone comuni degli istituti)

Palermo (fino al 2 marzo, soprattutto in seguito alla scoperta di un contagiato in zona palermitana)

In seguito all'aumento dei casi di contagi da Coronavirus in tutta Italia, lo Stato ha preso dei provvedimenti molto seri e importanti in merito a ciò. Per salvaguardare i cittadini ed impedire che il virus si diffonda in maniera incontrollata è stato decio di tener chiuse le scuole, le palestre, i musei e i cinema in molte regioni dell'Italia, specialmente quelle Regioni che hanno dei casi accertati di vittime colpite dal COVID-19.Ad ora il numero dei contagi è salito a 374 vittime, tra le quali ben 12 sono decedute. Questo porta l'Italia al terzo posto per quantità di contagiati.I primi luoghi comuni che sono stati chiusi riguarda proprie le scuole, dall'asilo nido fino alle università. Per quanto le persone sotto ai 60 anni non sono tra la fascia di età più a rischio contagio e morte da Coronavirus, onde evitare è stato deciso di salvaguardare la salute dei più giovani.Il Nord Italia è la zona più colpita dal virus, il maggior numero di focolai è concentrato in Piemonte, Lombardia e Reggio Emilia, ma nonostante ciò ci sono stati casi accertati anche al Sud Italia, perciò si è deciso di chiudere le scuole da Nord a Sud.A scopo preventivo le chiusure delle scuole sono iniziate già questo lunedì 24 febbraio e rimarranno tali fino al 1° marzo, salvo cambi di programma. Il Ministro dell'Istruzione Azzolina ha voluto rassicurare tutti quei studenti che stanno temendo di perdere il loro anno scolastico, specialmente chi sta frequentando l'Università. Il ministro ha ribadito che si stanno già prendendo dei provvedimenti per far fronte a questo problema sorto in questo periodo.Si farà in modo che gli studenti possano proseguire il loro programma di studi anche da casa.Il Presidente del Consiglio Conte, ha dichiarato che tutti i comuni e istituti dovranno far fede alle indicazioni che sono state emanate del paese e che non potranno prendere quindi iniziative di loro spontanea volontà sia per quanto riguarda quali scuole chiudere e sia per il periodo di chiusura.Le regioni che dovranno tener chiuse le scuole fino al 1° marzo sono:Oltre a queste regioni si è deciso di chiudere in maniera preventiva anche le scuole in altre regioni e città d'Italia, soprattutto perché in alcuni comuni sono giunte persone provenienti dai focolai sparsi per l'Italia.Esse sono:Non solo scuole chiuse, anche le gite scolastiche e gli Erasmus sono stati momentaneamente sospesi. Così come anche i viaggi per lavoro e ogni tipo di spostamento non fondamentale. Anche altri centri pubblici sono stati chiusi, i maggiormente colpiti sono i cinema, i teatri e i musei. Rimangono aperti uffici pubblici comunali, supermercati e banche.Fonte: Lettoquotidiano.it