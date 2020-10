Covid, attività sospesa anche per il bar Ancona: positivo il proprietario

Ancora una comunicazione di positività al coronavirus proviene da esercizi commerciali. Il proprietario del bar pasticceria Ancona, attraverso la propria pagina Facebook, ha comunicato di essere risultato positivo al Covid 19 e pertanto la sospensione temporanea dell'attività in via Dalmazia.«Si, cari amici avrete saputo che il Covid è venuto a farci visita - si legge nel post -. Ci teniamo a dirvi che stiamo bene, ci siamo messi in contatto con l'Asl e con il sindaco appena ho saputo di essere risultato positivo. E il primo ringraziamento va al mio medico per il supporto e la vicinanza che mi sta dimostrando. A tutela dei nostri clienti abbiamo deciso di chiudere immediatamente e preventivamente. Adesso il Dipartimento della ASL valuterà le azioni da intraprendere per ripartire in piena sicurezza per noi e per i nostri clienti. Ho deciso di scrivere questo messaggio per ringraziarvi per i tanti messaggi che mi state inviando. Quello che mi sento di dire in questo momento così assurdo è che una cosa che mi fa stare tranquillo è che abbiamo sempre rispettato i protocolli anti contagio e abbiamo sempre applicato tutte le indicazioni ministeriali, anche perché é evidente che la diffusione sia avvenuta all'esterno dell'ambiente di lavoro. Affronteremo questo momento sperando di tornare presto in salute dietro al nostro bancone e dentro il nostro laboratorio!».Nelle scorse ore anche la società di calcio "Città di Trani" ha comunicato la presenza di un tesserato risultato positivo al Covid 19. «La società - si legge - ha immediatamente informato il presidente Tisci della LND Puglia, affinchè possa essere preso ogni provvedimento per evitare la diffusione del contagio. La società informa che il tesserato sta bene ed è in isolamento fiduciario da 5 giorni».