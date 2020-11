Covid, contagi ancora in crescita a Trani: 227 i casi attualmente positivi

Non si arresta la corsa dei contagi da covid a Trani. Il sindaco poco fa è tornato a fare un nuovo aggiornamento sui numeri relativamente la città di Trani.Dall'inizio della seconda fase si registrano 289 casi, gli attualmente positivi sono 227, 6 i decessi. 62 è invece il numero dei guariti.Solamente una settimana fa i contagi in città erano 130.Un dato che fa riflettere in virtù anche delle misure adottate finora che probabilmente non sono sufficienti per diminuire il numero dei contagiati.