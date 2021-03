Covid, contagi in peggioramento in Puglia: +22% nell'ultima settiman

Nella settimana 3-9 marzo, in Puglia è in peggioramento l'indicatore relativo ai "casi attualmente positivi per 100.000 abitanti", salito a 906 casi, e si registra anche un aumento del 22% dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Mentre l'incremento percentuale dei casi totali di contagio da Covid è stato del 5,8%.E' quanto emerge dal nuovo rapporto settimanale della fondazione Gimbe. Nelle ultime 2 settimane, 23 febbraio-9 marzo, si rileva un'incidenza di 397 casi positivi per 100.000 abitanti, in crescita, e ben oltre la soglia dei 250 casi fissati dal governo nazionale per la chiusura delle scuole. Le province che hanno registrato, nella settimana dal 3 al 9 marzo, un aumento percentuale maggiore di contagi sono quelle di Lecce (+7,4%), Taranto (+7,3%) e Bari (+6,8%). Secondo le rilevazioni di Gimbe, in Puglia la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 2,29% (media italiana del 2,93%); mentre la percentuale di over80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 2% (media italiana del 5,2%).