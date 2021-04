Covid, lockdown ed aumento di peso

Se fossimo nel programma "L'eredità" peso sarebbe il termine che ci permetterebbe di arrivare al premio finale. Purtroppo il peso del periodo che stiamo vivendo aggrava sia dal punto di vista psicologico, fisico, emotivo, economico e sociale. La pandemia globale di Covid-19 ha portato enormi cambiamenti nello stile di vita di tutta la popolazione, obbligando quasi all'inattività, nonostante l'attività fisica sia presente nelle linee guida emanate dal Ministero della Salute.Una ricerca tutta italiana, condotta quasi un anno fa, iniziata il 5 e terminata il 24 aprile 2020, ha indagato l'impatto diretto della pandemia e del lockdown sulle abitudini alimentari e sui cambiamenti dello stile di vita attraverso la compilazione di questionari; 3553 sono state le persone intervistate, di età compresa tra 12 e 86 anni, delle quali il 76,1% rappresentato da donne. Il questionario richiedeva informazioni demografiche (età, sesso, luogo di residenza, occupazione attuale); dati antropometrici (peso e altezza riportati); informazioni sulle abitudini alimentari (aderenza alla dieta mediterranea, assunzione giornaliera di determinati alimenti, frequenza degli alimenti e numero di pasti / giorno); informazioni sulle abitudini di vita (fare la spesa, abitudine al fumo, qualità del sonno e attività fisica). I risultati ottenuti sono stati:- il 48,6% dei partecipanti ha percepito un aumento di peso- il 3,3% dei fumatori ha deciso di smettere di fumare- è stato segnalato un lieve aumento dell'attività fisica, soprattutto a corpo libero, nel 38,3% degli intervistati- il gruppo di popolazione di età compresa tra i 18 e i 30 anni ha mostrato una maggiore aderenza alla Dieta Mediterranea rispetto alla popolazione più giovane e anziana- il 15% degli intervistati si è rivolto ad agricoltori acquistando frutta e verdura biologici, soprattutto nel Nord e Centro Italia, dove i valori di BMI erano più bassi.Malgrado queste ricerche necessitano di ulteriori studi per comprendere pienamente gli effetti dell'ancora attuale pandemia sulla popolazione mondiale, possiamo renderci conto di come il termine "peso" abbia significativamente influenzato la vita di numerose persone, costrette in casa a causa della pandemia.Fonte:Di Renzo et al., Eating habits and lifestyle changes during COVID-19 lockdown: an Italian survey. J Transl Med 18, 229 (2020)