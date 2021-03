Covid, stop all'asporto di bevande: l'assessore Nenna chiarisce

"Mi arrivano richieste di chiarimento sull'ordinanza regionale in merito alla somministrazione di bevande". A parlare è l'assessore Marina Nenna dopo la nuova ordinanza firmata dal presidente Emiliano."Resta fermo il divieto di vendita con asporto dalle 18 alle 22 - chiarisce - per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25) come da dpcm del 2 marzo 2021".Ed infine: "L'ordinanza regionale prevede, anche per gli altri esercizi e/o attività di somministrazione e distributori automatici, il divieto della vendita di bevande da asporto dalle 18 alle 22".