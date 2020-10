Covid, Trani registra un nuovo decesso: si tratta di un 70enne ricoverato a Bisceglie

La città di Trani registra un nuovo decesso attribuile al Covid-19: si tratta di un uomo di circa 70 anni che avrebbe contratto il virus da un parente stretto. Nella giornata di lunedì 26 è stato ricoverato all'ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie con sintomi gravi. La situazione è precipitata nella notte e l'uomo, con patologie pregresse, è così deceduto.Intanto i contagi a Trani sono in continuo aumento, nonostante la nostra città rimanga una delle città della Bat con minor numeri di casi. Si registra, tuttavia, una discrepanza sul dato esatto: secondo l'Asl Bt in città si è al di sotto dei 40 casi attualmente positivi, mentre stando al bollettino regionale, Trani, in rosso scuro, risulterebbe tra le città con oltre 50 casi attualmente positivi.Risale al 14 ottobre l'ultimo video del sindaco Bottaro che faceva il punto della situazione: in quell'occasione il numero dei positivi era 26 , tra questi 10 in corso di negativizzazione. Da allora, non si hanno più numeri ufficiali dal Comune e quindi da parte della nostra redazione risulta altresì complesso fornire ai nostri lettori un dato certo complessivo.