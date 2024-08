Cresce l’attesa per la Festa dei Popoli 2024 a Trani

Torna in Piazza Mazzini, il 23 agosto, la Festa dei Popoli.L'iniziativa, giunta alla sua IV edizione, è organizzata da una fitta rete di associazioni, in collaborazione con il Comune di Trani. Il programma di quest'anno è particolarmente ricco e variegato, prevedendo attività di animazione per i più piccoli, tavole rotonde su tutela dei centri storici, mobilità sostenibile e multiculturalità, lezioni di yoga e, infine, una cena interculturale accompagnata da musica e danze popolari."La Festa dei Popoli – ha spiegato la Referente, Cristina Monterisi - vuole essere un momento di incontro, di dialogo, ma soprattutto di confronto tra le diverse culture che abitano nella nostra Città, in particolare nel centro storico. La prima novità di quest'anno sta nella continuità che vogliamo dare all'iniziativa. Il percorso di incontro, dialogo e confronto tra le diverse culture – ha ribadito la giovane Cristina - deve durare tutto l'anno e non ridursi ad una sola serata assieme. Un'altra novità di quest'anno sarà la presenza di un maxischermo sul quale, in diretta, partecipanti di diverse culture potranno raccontare le peculiarità delle proprie pietanze. L'iniziativa nasce dal basso, ha riscontrato nelle ultime tre edizioni una grande partecipazione popolare ed è fortemente voluta dai cittadini. È stato possibile organizzarla anche quest'anno grazie al sostegno finanziario di ActionAid e grazie ad un contributo economico importante da parte del Comune di Trani che ringraziamo. La vicinanza umana – ha concluso - dell'Assessore alle Politiche Giovanili, Alessandra Rondinone e del Consigliere Comunale Vincenzo Topputo, ci ha incoraggiato tantissimo".Una serata all'insegna della valorizzazione della diversità che si preannuncia ricca di emozioni. La Festa dei Popoli per una maggiore integrazione dei nostri popoli.