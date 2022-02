Cronaca di ringhiere e transenne distrutte annunciata: ma non c'era un'allerta meteo?

E ci risiamo: di nuovo crollate le transenne sulla strada che porta al monastero, e continuano a cedere, un brandello alla volta, le ringhiere corrose dalla ruggine e allentate dal fatto di essere non più legate in un pezzo unico.Cosa si deve pensare, che l'amministrazione non sia in grado di capire che in previsione, decisamente precisa, di una burrasca sul nostro territorio, le transenne poste in questo modo precario rispetto alla potenza di venti e mare non solo non costituiscono una protezione ma anche sono fonte di pericolo potenziale per le macchine che transitano sulla strada e che da un istante all'altro ne potrebbero essere colpite ?Possibile che non si comprenda il potenziale pericolo in merito a queste sistemazioni provvisorie e precarie?Cosa si sarebbe potuto fare, ci si può chiedere, visto che l'amministrazione si sta finalmente muovendo per il ripristino delle ringhiere.Magari fare rimuovere , la sera dell'allerta le strutture, e farle sostituire con nastri di delimitazione in grande quantità oppure, volendo mantenere le transenne, le si sarebbero dovute assicurare in altri modi, non in questi, che realizzano sempre gli stessi risultati. O meglio, chiudere l'accesso alla strada nelle ore di emergenza?Quanto alla tenuta della spiaggia appena terminata, per il momento la ghiaia è tutta lì e ovviamente ci si augura che lì rimanga , anche se in merito esperti nel settore , in queste ore interpellati, nutrono forti dubbi.Ma la sicurezza pubblica, in questo caso di chi transita su quella strada con qualunque mezzo se non addirittura a piedi, quella è un fatto urgente. E dopo tutti i crolli delle transenne sul lungomare di questo inverno, per un qualunque incidente non si potrebbe certo invocare la fatalità.Intanto Madre Natura sembra ci stia venendo in aiuto e pare che di qui a poco la violenza della tempesta prenderà a indebolirsi. Meno male .