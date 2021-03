Cronaca e musica per gli alunni della "Rocca Bovio Palumbo"

A scuola…di giornalismo: gli alunni del Corso di strumento musicale della Scuola Secondaria di primo grado "Rocca Bovio Palumbo" di Trani hanno partecipato da remoto alla registrazione di una puntata della trasmissione televisiva "The Master Class", rotocalco di approfondimento giornalistico sulle vicende di cronaca della Puglia nato dalla collaborazione tra Amica 9, l'Ufficio scolastico regionale e l'Ordine dei giornalisti della Puglia.Il programma, condotto dal giornalista Gianpaolo Balsamo, ha avuto tra gli ospiti in qualità di "Master" Paul Manners, musicista e produttore britannico nonché voce del gruppo pop italiano I Cugini di Campagna dal 1978 al 1985, Giuseppe Chiariatti in arte Julius (arrangiatore e tastierista) e sua figlia Bianca (giornalista, con una grande passione per il canto) accomunati dall'aver pubblicato di recente un album che sta riscuotendo grandi apprezzamenti a livello internazionale. Tema della puntata è stato il seguente: "Musica come condivisione, Musica veicolo di Speranza".Dopo un video di saluto e ringraziamento da parte del Dirigente scolastico prof. Giovanni Cassanelli, otto alunni "accompagnati" dal prof. Francesco Rossi (Docente di Lettere e da 12 anni voce dei Tienamente, Tribute Band di Francesco De Gregori) hanno potuto rivolgere con entusiasmo, emozione e bravura le domande agli ospiti intervenuti.Adelaide Abbatangelo e Mattia Cinquepalmi di 3A, Asia Achille e Valeria Moccia di 3L, Giovanna Lomuscio e Antonio Di Martino di 2A, Perla Ceci e Mattia Mancino di 1A con i loro quesiti hanno permesso di trattare diversi argomenti: dall'importanza dello studio e della tecnica oltre al talento in ambito musicale, della difficile situazione attuale dei lavoratori dello Spettacolo, dell'importanza del "saper ascoltare" gli altri anche quando si suona uno strumento musicale, del fatto che Imagine di John Lennon sia la canzone che meglio rappresenti la speranza e che i musicisti, per dirla con il prof. Roberto Vecchioni, siano come "poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare col Cielo".La puntata verrà trasmessa su Amica 9 (Canale 91) oggi mercoledì 3 marzo alle 20 e poi in replica Giovedi 4 marzo alle 15,15 e Domenica 7 Marzo alle 18,30 e alle 23.15.