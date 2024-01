Concerto per la "giornata della memoria" della Scuola “Rocca Bovio Palumbo”

Siamo davvero fortunati ad andare a scuola: i giovani che vivono in paesi devastati dalla guerra non possono andarci anche se lo volessero. D'altra parte, molti ragazzi che si trovano in circostanze più fortunate e hanno la possibilità di frequentare la scuola non sempre apprezzano questa loro libertà.Libertà significa avere forza e capacità: più si è liberi e più si è forti.Oggi 27 gennaio, giornata anniversario della liberazione dal campo di concentramento di Auschwitz, i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado "Rocca Bovio Palumbo" hanno promosso questo diritto attraverso la musica commemorando le vittime della violenza nazista.Il Coro dell'istituto, accompagnato dagli strumentisti dell'indirizzo musicale della scuola e dei corsi di potenziamento (canto e violino) attivati dal Dirigente Prof. Giovanni Cassanelli, ha potuto esibirsi questa mattina presso il teatro del plesso Bovio, intonando canti per conservare la memoria e tenere alta l'attenzione su chi ancora in questo secolo non ha la libertà di poter essere cittadino del mondo a causa degli effetti violenti provocati dalle guerre ancora in atto.L'impegno costante dei nostri "studenti musicisti" ricorda gli sforzi di chi promuove la pace attraverso la fede nella speranza di un possibile e auspicabilmente non lontano cambiamento.I Docenti, insieme ai genitori dei ragazzi, sempre molto collaborativi, sono onorati di poter contribuire a questa rivoluzione, rispettando le regole legate all'ascolto dell'individualità del singolo suonando tutti come in una grande orchestra."Shalom Chaverim" a tutti.