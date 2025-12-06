"Cultural", il Festival della cultura alimentare italiana fa a Barletta
Speciale

"Cultural", il Festival della cultura alimentare italiana fa tappa a Barletta

In programma il 20 e 21 dicembre

Trani - sabato 6 dicembre 2025 06.57 Sponsorizzato
Barletta accende i riflettori sull'eccellenza gastronomica italiana: il 20 e 21 dicembre 2025 arriva il Cultural Festival. La città della Disfida nonché città natale del celebre pittore impressionista Giuseppe De Nittis, si prepara ad accogliere la XVII edizione del festival. Un appuntamento dedicato alla valorizzazione del territorio e della cultura alimentare italiana, che vedrà protagonisti chef stellati, rinomati pizzaioli, bartender e maestri pasticceri.

L'evento offrirà due giornate ricche di showcooking, masterclass, degustazioni e incontri con produttori, pensati per raccontare al pubblico l'eccellenza dei prodotti e delle competenze che rendono unico il panorama gastronomico italiano. Un'occasione preziosa per scoprire tecniche, storie e visioni dei grandi professionisti del settore. Barletta, con il suo patrimonio storico e la sua vocazione all'accoglienza, rappresenta il palcoscenico ideale per un festival che unisce tradizione e innovazione culinaria, contribuendo a generare nuove opportunità per il territorio e a rafforzarne l'identità. Troverete una selezioni di produttori d'eccellenza

Cultural - Festival della Cultura Alimentare Italiana Apulian Edition 20 e 21 dicembre 2025, presso Opera Omnia via Imbriani, 27 Barletta. Ingresso gratuito con registrazione obbligatoria su www.culturalfestival.eu.

Iniziativa cofinanziata da Coesione Italia 21–27 Puglia, Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Pugliapromozione.

Linea di Intervento 03.02 "Turismo e ospitalità" – "Riposizionamento competitivo e promozione delle destinazioni turistiche".
  • eventi
Altri contenuti a tema
Olio d’eccellenza: il Frantoio Paparella premiato dall’EVOOLEUM a Madrid Olio d’eccellenza: il Frantoio Paparella premiato dall’EVOOLEUM a Madrid LÓLIO Monocultivar Coratina e Bio Organic tra i migliori oli al mondo
Ok Sigma di Trani spegne la sua prima candelina: un anno di attività Ok Sigma di Trani spegne la sua prima candelina: un anno di attività Il 27 e 28 novembre un’offerta speciale per festeggiare l’anniversario del supermercato
Ottica Vista Bene: 10 anni di qualità, cura e impegno per la città Ottica Vista Bene: 10 anni di qualità, cura e impegno per la città Competenza tecnica e sensibilità sociale nell’attività di Raffaele Causarano
Megamark, "Orizzonti solidali": premiati i vincitori della 13esima edizione Attualità Megamark, "Orizzonti solidali": premiati i vincitori della 13esima edizione Cerimonia di premiazione da record: serata sold out
I giovedì di Ognissantino: il porto di Trani si accende di musica e teatro I giovedì di Ognissantino: il porto di Trani si accende di musica e teatro Jazz, soul, funk e cabaret: una stagione di eventi a ingresso gratuito dove l'arte incontra la buona tavola
È già Natale in città: la magia comincia a Barletta da Prisma Store È già Natale in città: la magia comincia a Barletta da Prisma Store Sabato 8 novembre una giornata tra musica, arte e incanto
A "Il Vecchio Gazebo" un viaggio con i professionisti del buon cibo Speciale A "Il Vecchio Gazebo" un viaggio con i professionisti del buon cibo Antonino Attardi e Iginio Ventura ospiti d’eccezione per la tappa del Giro D'Italia del Gusto
È online CanosaViva: una nuova rotta per l’informazione cittadina Attualità È online CanosaViva: una nuova rotta per l’informazione cittadina Il 20° portale del Viva Network decolla con una redazione tutta nuova e uno sguardo aperto sul territorio
Trani celebra il Natale con oltre 80 eventi e tante novità
6 dicembre 2025 Trani celebra il Natale con oltre 80 eventi e tante novità
Tavolo di concertazione per l'accessibilità dei servizi comunali
6 dicembre 2025 Tavolo di concertazione per l'accessibilità dei servizi comunali
Trani, concessione ventennale al porto senza Piano Regolatore
6 dicembre 2025 Trani, concessione ventennale al porto senza Piano Regolatore
Lavinia Group Volley Trani: sfida ad alta intensità sul campo della Farm. Mastrolonardo Turi
6 dicembre 2025 Lavinia Group Volley Trani: sfida ad alta intensità sul campo della Farm. Mastrolonardo Turi
Soccer Trani-Atletico Gargano, Moscelli: «Classifica? Siamo felici, è merito di tutti»
5 dicembre 2025 Soccer Trani-Atletico Gargano, Moscelli: «Classifica? Siamo felici, è merito di tutti»
Alberi abbattuti nel Civico Cimitero di Trani dopo il maltempo: la riflessione dell’ex assessora Raffaella Merra
5 dicembre 2025 Alberi abbattuti nel Civico Cimitero di Trani dopo il maltempo: la riflessione dell’ex assessora Raffaella Merra
Maldarizzi Automotive illumina la città di Bari donando l’albero di Natale 
5 dicembre 2025 Maldarizzi Automotive illumina la città di Bari donando l’albero di Natale 
Via Mascagni sott’acqua: famiglia costretta a lasciare casa. “Da anni chiediamo la fogna bianca”
5 dicembre 2025 Via Mascagni sott’acqua: famiglia costretta a lasciare casa. “Da anni chiediamo la fogna bianca”
Piove sul bagnato: strade rurali già in rovina distrutte dalla pioggia, impossibile l'accesso ai mezzi
5 dicembre 2025 Piove sul bagnato: strade rurali già in rovina distrutte dalla pioggia, impossibile l'accesso ai mezzi
“Un canto di Natale” di Luca Mauceri a Palazzo delle Arti “Beltrani”
5 dicembre 2025 “Un canto di Natale” di Luca Mauceri a Palazzo delle Arti “Beltrani”
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.