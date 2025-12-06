"Cultural", il Festival della cultura alimentare italiana fa tappa a Barletta

Barletta accende i riflettori sull'eccellenza gastronomica italiana: il 20 e 21 dicembre 2025 arriva il Cultural Festival. La città della Disfida nonché città natale del celebre pittore impressionista Giuseppe De Nittis, si prepara ad accogliere la XVII edizione del festival. Un appuntamento dedicato alla valorizzazione del territorio e della cultura alimentare italiana, che vedrà protagonisti chef stellati, rinomati pizzaioli, bartender e maestri pasticceri.L'evento offrirà due giornate ricche di showcooking, masterclass, degustazioni e incontri con produttori, pensati per raccontare al pubblico l'eccellenza dei prodotti e delle competenze che rendono unico il panorama gastronomico italiano. Un'occasione preziosa per scoprire tecniche, storie e visioni dei grandi professionisti del settore. Barletta, con il suo patrimonio storico e la sua vocazione all'accoglienza, rappresenta il palcoscenico ideale per un festival che unisce tradizione e innovazione culinaria, contribuendo a generare nuove opportunità per il territorio e a rafforzarne l'identità. Troverete una selezioni di produttori d'eccellenzaCultural - Festival della Cultura Alimentare Italiana Apulian Edition 20 e 21 dicembre 2025, presso Opera Omnia via Imbriani, 27 Barletta. Ingresso gratuito con registrazione obbligatoria su www.culturalfestival.eu.Iniziativa cofinanziata da Coesione Italia 21–27 Puglia, Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Pugliapromozione.Linea di Intervento 03.02 "Turismo e ospitalità" – "Riposizionamento competitivo e promozione delle destinazioni turistiche".