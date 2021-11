Da "Ordinamenta" a "Experimenta Maris": rimossi pannelli dalla rotatoria di via S. Annibale

"Piantati" a prima mattina, "abbattuti" dopo pranzo": nessuno sembra aver digerito il posizionamento dei pannelli bifacciali degli "Ordinamenta Maris" sulla rotatoria di via S. Annibale Maria di Francia, proprio davanti alla caserma "Lolli Ghetti". E così gli stessi operai che avevano provveduto a sistemare i pannelli, ora li stanno comprendo e adagiando sul terreno. E chissà per quanto tempo rimarranno così: quella grande aiuola è gestita da un privato che, in cambio della sponsorizzazione della propria azienda, cura il verde all'interno di quell'area circolare che disciplina il traffico in uno snodo veicolare all'ingresso della città. E' chiaro che il posizionamento dei pannelli all'interno della rotatoria non è avvenuto in autonomia, ma evidentemente dietro regolare richiesta e ottenimento dell'autorizzazione da parte degli uffici comunali.Ma sembra sia stato solo un...esperimento: ora i pannelli sono tutti posati per terra, ben ricoperti dalla plastica protettiva, e chissà se avranno nuova destinazione. O vecchia: all'interno del cortile della scuola "Petronelli" erano già stati per diversi anni. Ora, chiunque abbia autorizzato questa "prova" dovrebbe spiegare magari come sia nata l'idea di piantarli. E poi di espiantarli. Un lavoro inutile, con i rendering che un semplice computer può offrire in visione.