Da un'idea del gruppo Con, in arrivo a Trani la segnaletica per tutelare le colonie feline

«Tutelare le colonie feline ed in generale gli animali è un dovere civico ed è previsto dalla Legge»: lo afferma il consigliere comunale del gruppo Con, Vincenzo Topputo«Come consigliere comunale del gruppo CON, mi sono fatto portavoce di questa esigenza con l'amministrazione e i Dirigenti e assieme abbiamo deciso per l'acquisto dell'apposita segnaletica di presenza di colonie feline secondo le prescrizioni del regolamento di attuazione del codice della strada.L'iniziativa è diretta a tutelare i felini di cui si occupano cittadini e volontari e salvaguardare gli animali.Questo significa che è severamente vietato maltrattare i gatti e sarà sicuramente un beneficio anche per le casse comunali riducendo i rischi di infortuni e problemi e di conseguenza l'intervento comunale.Le colonie feline sono, infatti, ufficialmente riconosciute dalla Legge n. 281 del 14/8/91 e sono considerate parte integrante della società.Una città che rispetta gli animali è proiettata verso il futuro ed è in grado di rispettare anche i bambini, che sono coloro che giocano maggiormente con cani e gatti.La segnaletica sarà collocata in varie zone della città ed è solo un primo passo. Ci batteremo anche per la creazione del cimitero degli animali».