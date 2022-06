Dal verde pubblico alle strade, Bottaro fa il punto della situazione

«L'estate incombe in tutti i sensi. Con tutti gli assessorati, ciascuno in rapporto alla propria competenza, con aziende ed Enti abbiamo pianificato e programmato tutte le iniziative per preparare la città nel miglior modo possibile, a partire dal decoro urbano e dalla pulizia. Nel giro di una decina di giorni contiamo di risolvere il problema delle sterpaglie con un'azione corale che vedrà impegnate squadre del verde, Amiu e percettori del RED a cui va il mio plauso per l'impegno che stanno profondendo». Ad affermarlo è il sindaco Amedeo Bottaro.«Già da alcuni giorni Acquedotto ha iniziato il ciclo di interventi di deblattizzazione su tutto il territorio. Ricordo che le operazioni si stanno svolgendo nei tratti pubblici, mentre i privati sono tenuti a provvedere alla deblattizzazione delle reti fognarie e delle fosse settiche condominiali nonché delle griglie di raccolta delle acque attinenti alle parti comuni di pertinenza dei singoli condominii o dei singoli immobili. Il giorno 9 invece AMIU, nel corso delle ore notturne, effettuerà un trattamento di disinfestazione aerea, con finalità adulticida, sull'intero territorio del Comune di Trani. La disinfestazione sarà come sempre ripetuta più volte.Strade. In questi giorni stiamo completando i lavori resi possibili con fondi di bilancio comunale. Espletata la gara, invece, partirà il maxi intervento finanziato con fondi regionali che prevede il rifacimento degli asfalti su numerose strade a significativo scorrimento veicolare, da via Papa Giovanni a via Cappuccini, da via Falcone e via Borsellino al tratto di nostra competenza della provinciale che conduce ad Andria.Da qualche giorno è stata aperta via Bari: ringrazio i residenti per la pazienza. Adesso la viabilità, in uno snodo importante della città, è decisamente migliorata. Sempre nei giorni scorsi Amet ha ripristinato e migliorato l'impianto di illuminazione pubblica del cavalcaferrovia di via Papa Giovanni XXIII. Sempre Amet sta svolgendo lavori in via Duchessa per l'installazione di altre quattro macro linee per la distribuzione della corrente elettrica in città al fine di ridurre i rischi di blackout. Nei prossimi giorni si interverrà anche sul monumento dedicato agli Statuti Marittimi, in piazza Quercia. Entro poche settimane completeremo i lavori di rigenerazione costiera nell'ansa di Capo Colonna. La giunta intanto ha approvato la progettazione definitiva per la sostituzione di 44 ringhiere ornamentali ed il recupero di altre 37».