Bottaro: "L'allarme bomba una prova di efficienza per il sistema di sicurezza della Città"

"Come ci siamo detti con il comandante dei Vigili del fuoco, che è il dirigente facente funzione del Commissariato, ma anche con Carabinieri e Finanzieri intervenuti sul posto, abbiamo fatto le prove generali per una situazione eventuale di grande pericolosità".Il Sindaco sottolinea che, battuta di Fiorello a parte, che non si sia trattato della classica bravata studentesca, ma dell'azione evidentemente scellerata di un soggetto o più soggetti che volevano creare dei grossi disordini."Uno studente che vuole evitare un compito in classe un'interrogazione diciamo che non inserisce dodici flaconcini collegati alla batteria di un cellulare in una borsa con messaggi minatori"chiaro che sia l'opera di una persona che ha seri problemi, "che non ci sta troppo con la testa", per aver provocato tutto questo.Le forze dell'ordine sono al lavoro per individuare il responsabile e ovviamente al vaglio delle telecamere sono sia i liquidi infiammabili all'interno dei flaconi che le telecamere di sorveglianza.Il Sindaco si è dichiarato paradossalmente molto più sereno di quanto non lo fosse prima perché si è reso conto di quanto efficiente valorosa sia la macchina della sicurezza intorno alla Città. "Lo Stato, che con le forze dell'ordine, della Magistratura, e dell'Amministrazione, ha creato una rete di intervento contestuale su tutti i luoghi coinvolti dai messaggi minacciosi, ha dimostrato di esserci e saper fare bene il suo lavoro".