Dalla pandemia al razzo cinese: quando la vita diventa fantascienza

E alla fine il razzo è caduto ben lontano da noi, dalle traiettorie nelle quali ci eravamo sentiti protagonisti tra il sorriso e un filo di paura, soprattutto dopo i comunicati da parte della Protezione Civile che davano indicazioni precise su come cautelarci dai brandelli spaziali.Ci aveva fatto sorridere l'ironia diffusa sui social soprattutto per la concomitanza tra la possibilità di uscire liberamente- vista l'imminente zona gialla- e l'invito a chiuderci in casa a causa della possibile caduta dei frammenti del vettore spaziale cinese.Mentre cercavamo di intravedere vie di uscita da un tunnel nel quale siamo coinvolti da quasi un anno e mezzo, ci mancava anche il razzo cinese."Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere!" , risuonava nella testa di molti l'Igor di Frankenstein junior ieri sera, quando tanti di noi si chiedevano nel mezzo di una pandemia degna di un fantasy nero e la possibilità da fantascienza di essere colpiti da un frammento proveniente dallo spazio, cos'altro ci potesse capitare.Ma il razzo è caduto lontano, vicino alle Maldive, nell'Oceano Indiano, senza provocare danni a persone o cose, magari solo a qualche malcapitato branco di pesci .E oltretutto su Trani oggi splende il sole.È l'ultimo giorno di zona arancione e ci auguriamo che questo scampato, inatteso e bizzarro pericolo possa anche essere lo start di inizio di un periodo più sereno per tutti noi.