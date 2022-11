Dalla Voluntas alla Noluntas nel terzo appuntamento di Martedì Filosofici

L'associazione Arsensum in collaborazione con la Turenum Pro Loco Trani presenta il terzo appuntamento di Martedì Filosofici con il prof Gianni de Iuliis, dal titolo Dalla Voluntas alla Noluntas.L'appuntamento presso Palazzo Palmieri, in Piazza Trieste, alle ore 19.Si analizzeranno alcuni aspetti del pensiero di SCHOPENHAUER, uno dei filosofi più affascinanti della storia della filosofia.Le lezioni sono articolate in due parti: a) lezione di 30 minuti; b) dibattito di 30 minuti.