Dallo studio all’esperienza di lavoro, partono i tirocini di Jadea Academy

Il passaggio dai banchi di scuola al mondo del lavoro per i ragazzi molto spesso è difficoltoso: cimentarsi con una prima esperienza lavorativa in azienda per molti è solo un miraggio, nonostante l'entusiasmo, il talento e la voglia di fare. Per favorire l'incontro tra la formazione e un vero contesto lavorativo è nata l'iniziativa pensata da Intimo Artù Srl, azienda di Andria, che ha dato vita alla prima edizione diIl contest è partito un anno fa con un tour delle scuole e università delle province Bari e Bat al fine di promuovere l'iniziativa tra gli studenti di età compresa tra i 16 e i 24 anni, residenti in Puglia, coinvolgendo gli istituti con un indirizzo di progettazione grafica, moda, grafica pubblicitaria.Sono stati oltre 350 i progetti che hanno aderito all'iniziativa, valutati da una giuria di esperti secondo quattro criteri: grafica, coerenza con le richieste, creatività e stile. Il contest prevedeva la progettazione di una mini-linea di intimo/abbigliamento composta da un completo intimo, una t-shirt ed un leggings, in quattro aree differenti:. Ognuno degli studenti era quindi chiamato a presentare il proprio progetto, in formato elettronico, entro la scadenza del contest.Con questo progetto, molto apprezzato dai partecipanti, si è concretizzato l'obiettivo della Intimo Artù Srl, titolare del marchio Jadea, ovvero quello di avvicinarsi maggiormente al territorio e alle istituzioni, cercando nuove leve di talento da formare in azienda e favorire così un primo passo nel mondo della moda.Mercoledì è iniziato il tirocinio aziendale del primo vincitore,. Cristina è arrivata prima per il tema Arte. È stata accolta in azienda dalla direzione, nella persona di Francesco Mastrorillo, che ha consegnato gli strumenti di lavoro (in primis la tavoletta grafica) e dalla tutor aziendale Maddalena Di Bari. Dopo una prima formazione sulla normativa anti-Covid, è partita l'attività che sicuramente le consentirà di acquisire tante nuove competenze spendibili nel mondo del lavoro.Seguiranno nell'esperienza del tirocinio anche gli altri vincitori del contest, che potranno così cimentarsi con le tecniche di lavorazione, le procedure produttive ed entrare nel vivo dello stile Jadea, che è diventato un riferimento per ragazze e donne italiane.Con questo primo contest, a cui seguirà a breve, Jadea ha voluto rinsaldare il suo legame col territorio, dando voce ai giovani, portando in luce non solo i desideri, ma anche la loro attitudine pratica.Ecco tutti i vincitori della prima edizione di Jadea Academy:• Tema Arte: Cristina Antonino - I.I.S.S. "Nicola Garrone" di Barletta, seguita dalla prof.ssa Silvia Sfregola• Tema Colore: Alessia Zagaria - Accademia delle Belle Arti di Foggia• Tema Street Style: Annapaola Loconte - I.I.S.S. "Giuseppe Colasanto" di Andria, seguita dai professori Silvia D'Avanzo e Amedeo De Rosa• Tema Libero: Michele Matera - I.I.S.S. "Nicola Garrone" di Barletta, seguito dalla prof.ssa Valentina Mennea