"Dedichiamo una piazza a Gino Strada": la proposta del presidio Libera di Trani

"Le tantissime testimonianze di dolore e sconcerto che si susseguono ininterrottamente raccontano la grande perdita che abbiamo subito": è il messaggio della referente del presidio Libera di Trani, Anna Rossi, per la scomparsa di Gino Strada."Gino Strada era una dei pochi che la solidarietà non si è mai limitato a teorizzarla, la praticava invece quotidianamente a costo di enormi sacrifici. E in quella pratica amorevole trasferiva e leniva la rabbia per le ingiustizie sociali, le disuguaglianze, le guerre, la dittatura del profitto che annichilisce ogni barlume di umanità.Un santo laico, sempre dalla parte degli ultimi e contro il potere che tradisce i valori della Costituzione e della democrazia.A noi resta il compito di mantenere viva la sua memoria.Dedichiamogli una via, una piazza, parliamone nelle scuole, sosteniamo l'impegno di chi continuerà a portare avanti la sua grande opera, e facciamo in modo che il suo esempio non vada mai perduto.Grazie Gino Strada"