Deleghe consiliari, il gruppo Con si complimenta col sindaco per le scelte fatte

Il gruppo consiliare di CON si complimenta con gli alleati del PD per le importanti deleghe ricevute. Deleghe assegnate ad alcuni consiglieri comunali del Partito Democratico che, a nostro parere, hanno le capacità e le competenze per consolidare una importante azione amministrativa.Siamo certi che saranno il punto di riferimento in città, viste le deleghe ricevute, per associazioni, società sportive e per il mondo del volontariato.Non possiamo che complimentarci con la scelta del Sindaco che, in tal modo, ha deciso di affiancare figure di altissimo spessore politico e culturale ai già nominati componenti della giunta comunale, con l'unico obiettivo di concretizzare l'attuazione del programma politico amministrativo in ragione del quale è stato eletto.