Democrazia e dialogo interculturale, il gruppo Ambasciatori di Pace al fianco del premier Draghi

A seguito degli incresciosi accadimenti che hanno visto al centro la presidentessa Von Der Leyen, gli Ambasciatori di Pace "Centro Studi Averroè", in linea con la loro missione di pace e conciliazione, si schierano al fianco del Presidente Draghi e ribadiscono con fermezza l'importanza della democrazia e del dialogo interculturale tra gli Stati. L'Italia, come Paese membro, si è reso sempre protagonista di politiche e scelte improntate alla tolleranza e al pluralismo, nel rispetto della sua Carta Costituzionale, redatta alla fine dei periodi di dittatura e di guerra. La Turchia ha dimostrato, recentemente, di aver dimenticato tali diritti, facendo scivolate il Paese verso una pericolosa deriva assolutista, che non rispecchia le volontà del suo popolo e dei valori fondanti dell'Unione Europea.