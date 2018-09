Dialoghi di Trani, Di Gioia: «La paura è un'emozione fondamentale»

"Il primo passo per affrontare le proprie paure è riconoscerle, guardarle in faccia e non fuggire". Antonio Di Gioia, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, plaude alla scelta del tema della diciassettesima edizione dei Dialoghi di Trani, che prende il via domani, martedì 18 settembre. "E' un argomento interessante, che riguarda ognuno di noi, un'emozione con cui conviviamo dalla nascita e fino alla fine dei nostri giorni", aggiunge Di Gioia."Sono tante le paure che ci attanagliano nella società moderna, che si fanno a sommare a quelle classiche: un lavoro non stabile, la povertà, le migrazioni, l'intelligenza artificiale. Il confronto, il dialogo, le opinioni altrui ci permettono di portare alla luce quello che, spesso, non capiamo o conosciamo e di conseguenza porta in noi la paura di un possibile stravolgimento nella nostra quotidianità". "La paura è un'emozione fondamentale", prosegue il presidente degli psicologi pugliesi, "ci allerta dai pericoli ma diventa un problema quando è vissuta in maniera esagerata. Per questo è fondamentale insegnare ai bambini, fin da piccoli, a gestire le loro paure, non bisogna sminuirle o ridicolizzarle, ma essere partecipi al loro timore e ascoltarli. Raccontargli delle fiabe, in modo che loro possano trovare degli esempi su come affrontare le loro preoccupazioni, è un grande regalo che i genitori possono fare ai loro figli per insegnargli che la paura è un'emozione naturale e che va vissuta per essere superata".