Eventi e cultura

Dialoghi di Trani, gli appuntamenti del 23 settembre

Il programma tra racconti di mare, danza e resistenza civile

Trani - martedì 23 settembre 2025
La giornata di martedì 23 settembre de "I Dialoghi di Trani" si snoda attraverso tre appuntamenti che esplorano il movimento in tutte le sue forme: quello del vento sul mare, quello del corpo che danza e quello delle idee che hanno dato vita alla resistenza democratica.
  • Ore 18:15 | Lega Navale Si comincia con lo sguardo rivolto al mare nell'incontro "100 giorni nel Tirreno e Rèfole. Racconti da mare". L'autore Davide Besana, in dialogo con Michele Peragine e Roberto Perrone Capano, ci condurrà tra i racconti dove i veri protagonisti sono i "soffi del vento" (le rèfole), elementi vitali per i marinai e metafora di una natura che lascia la sua impronta mutevole sul mondo. Un appuntamento per chi ama le storie che sanno di sale e di avventura.
  • Ore 19:00 | Casa del FareAssieme (Via Baldassarre 72) Il secondo appuntamento è un invito a mettersi in gioco con il laboratorio di danza "Danzo, ergo sum!" a cura di Manuela Lops. Più che un evento, è un'esperienza per riscoprire il corpo come strumento di comunicazione universale. Il tema centrale è la danza come "surplus di vita", un linguaggio capace di superare le parole per connetterci con la nostra umanità, forza e vulnerabilità. (Si raccomandano abiti comodi).
  • Ore 20:00 | Biblioteca comunale G. Bovio La serata si conclude con un incontro di grande spessore storico e civile: "Nessuna grazia". Cosimo Damiano Damato ed Erica Mou ripercorrono la storia di resistenza di due giganti del Novecento italiano, Antonio Gramsci e Sandro Pertini. Il cuore del dibattito è la loro opposizione al totalitarismo fascista, una lotta contro le ingiustizie che ha contribuito a formare la coscienza democratica del nostro Paese e li ha resi simboli di impegno morale e civile.
