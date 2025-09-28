Sigfrido Ranucci e Emiliano Fittipaldi. <span>Foto Michele Straniero</span>
Sigfrido Ranucci e Emiliano Fittipaldi. Foto Michele Straniero
Eventi e cultura

Dialoghi di Trani: Ranucci e Fittipaldi raccontano il giornalismo d’inchiesta

Tenutosi sabato 27 settembre il dialogo: “Il giornalismo d’inchiesta e l’equazione libertà di stampa e democrazia”

Trani - domenica 28 settembre 2025 8.18
Un incontro riassumibile in due parole: "libertà" ed "informazione", vocaboli che nel racconto dei 2 ospiti divengono concetti inseparabili, essendo l'uno l'origine ed il fondamento dell'altro. Questo è stato lo spirito dell'appuntamento dei Dialoghi di Trani "Il giornalismo d'inchiesta e l'equazione libertà di stampa e democrazia", tenutosi sabato 27 settembre in Piazza Quercia e condotto dai relatori Sigfrido Ranucci, giornalista, autore e conduttore del programma televisivo "Report" ed Emiliano Fittipaldi, giornalista e direttore del quotidiano "Domani".

«Parliamo di informazione in un contesto ove l'umanità sembra impazzita. Dove spesso i governanti sono eccentrici e folli affaristi» dichiara Ranucci. I relatori sviscerano i "mali del giornalismo di oggi", ponendo l'accento su come la stampa sia limitata nel potersi esprimere in molti casi: «Spesso tutti quei tecnicismi legali e burocratici limitano il giornalista. Una notizia, se è di interesse pubblico, deve poter essere liberamente data. Tutte le inchieste di valore sociale meritano spazio», continua il conduttore di Report.

Non manca il pensiero rivolto ai "disastri mondiali" ed il pensiero ai colleghi di Gaza: «Il pensiero va a tutti quei giornalisti palestinesi morti a Gaza, che cercavano di fare il loro lavoro». Forte è anche la critica ad Israele che, continua Fittipaldi, «Impedisce ai giornalisti di avvicinarsi al territorio di guerra». «Tra le vittime principali, di Gaza e di tutte le altre guerre, c'è l'informazione» dice Ranucci.

Altrettanto sentito è il pensiero a tutti quei "giovani colleghi" che si approcciano al mondo del giornalismo e a quei "giornalisti locali", spesso malpagati e sfruttati: «Uno dei mali della stampa è anche il modo di trattare i giornalisti o gli aspiranti giornalisti della stampa locale», tuona Ranucci che poi, ai nostri microfoni ribadisce: «Abbiamo sempre bisogno di giornalisti motivati e preparati. Il consiglio che do ai giovani è di non devono confondere lo strumento con i contenuti. I contenuti devono essere procurati per strada, bisogna lottare in questo contesto velenoso – poi richiama l'attenzione sul Web e di come non sempre sia la giusta via d'informazione – Il 70% delle persone si informano sul Web, sono dati preoccupanti, il Web è un grande strumento ma può anche essere un bibliotecario ubriaco, non si ha certezza di veridicità su molte notizie».

Senz'altro l'obiettivo dell'incontro è stato centrato: far aprire ancora una volta gli occhi ad ascoltatori e lettori sull'importanza dell'informazione e sulla rilevanza dell'avere una pluralità di fonti sulle quali poter contare per crearsi un'idea critica del mondo. Il giornalismo di inchiesta è proprio questo, dare la libertà ai cittadini di sapere ciò che accade intorno a loro ma che vorrebbe essere tenuto "nelle tenebre".
WhatsApp Image at
WhatsApp Image at
Snapshot JPG
Snapshot JPG
Snapshot JPG
Snapshot JPG
  • Dialoghi di Trani
Altri contenuti a tema
Dialoghi, oggi gran finale tra scienza e filosofia Dialoghi, oggi gran finale tra scienza e filosofia Va in scena l'ultima giornata a Trani con Garattini, Matteoli e Di Paolo. Ma la rassegna non si ferma e vola a Bruxelles
La fragilità umana nel romanzo di Michela Marzano presentato a Palazzo San Giorgio a Trani La fragilità umana nel romanzo di Michela Marzano presentato a Palazzo San Giorgio a Trani La presentazione è avvenuta questa mattina a cura della giornalista Carola Carulli nell’ambito de “I Dialoghi di Trani”
L’Umanità violata: prospettive giuridiche spiegate in piazza quercia a Trani L’Umanità violata: prospettive giuridiche spiegate in piazza quercia a Trani Ospiti de “I dialoghi di Trani” Chantal Meloni, Roberta de Monticelli e Piero Dorfles per parlare di diritto umanitario
“L’Italia di Rocco Chinnici”: la presentazione all’Ordine degli avvocati di Trani “L’Italia di Rocco Chinnici”: la presentazione all’Ordine degli avvocati di Trani La presentazione tenutasi ieri nell’ambito del Festival “I dialoghi di Trani” con ospite Riccardo Tessarini
Ai Dialoghi di Trani tra politica europea e mondiale Ai Dialoghi di Trani tra politica europea e mondiale All’incontro “Il dovere della speranza” la visione di Prodi e Giannini sul mondo di oggi
I Dialoghi di Trani: il programma di sabato 27 settembre I Dialoghi di Trani: il programma di sabato 27 settembre Da Ranucci a Concita De Gregorio, passando per l'IA con Cristianini e i diritti delle donne con Rosy Bindi. Una giornata tra inchieste, tecnologia e filosofia
“I dialoghi di Trani”: uno sguardo sulla cultura e sugli sviluppi geopolitici “I dialoghi di Trani”: uno sguardo sulla cultura e sugli sviluppi geopolitici Doppio appuntamento nella serata di ieri per “I dialoghi di Trani” tra venti di guerra e cambiamenti culturali
Dialoghi di Trani: si è parlato di sessualità e diversità Dialoghi di Trani: si è parlato di sessualità e diversità A Palazzo San Giorgio: “Essere umani, essere diversi. Corpi, identità e rispetto nelle relazioni”
Ponte Lama, il patto di Bottaro: "Un'ambulanza in più per Trani, ma zero giorni di ritardo sui lavori "
28 settembre 2025 Ponte Lama, il patto di Bottaro: "Un'ambulanza in più per Trani, ma zero giorni di ritardo sui lavori"
Chiesa SS. Angeli Custodi, don Davide Abascià nuovo parroco
28 settembre 2025 Chiesa SS. Angeli Custodi, don Davide Abascià nuovo parroco
A Trani torna "Insidequeer " per decostruire gli stereotipi di genere
28 settembre 2025 A Trani torna "Insidequeer" per decostruire gli stereotipi di genere
Dialoghi, oggi gran finale tra scienza e filosofia
28 settembre 2025 Dialoghi, oggi gran finale tra scienza e filosofia
Ponte Lama, al via i lavori di restauro
28 settembre 2025 Ponte Lama, al via i lavori di restauro
Alice a Trani per i Dialoghi s'immortala davanti alla Cattedrale
27 settembre 2025 Alice a Trani per i Dialoghi s'immortala davanti alla Cattedrale
La fragilità umana nel romanzo di Michela Marzano presentato a Palazzo San Giorgio a Trani
27 settembre 2025 La fragilità umana nel romanzo di Michela Marzano presentato a Palazzo San Giorgio a Trani
7
Blitz dei Nas, sequestrati due caseifici abusivi della Bat contaminati da Listeria
27 settembre 2025 Blitz dei Nas, sequestrati due caseifici abusivi della Bat contaminati da Listeria
L’Umanità violata: prospettive giuridiche spiegate in piazza quercia a Trani
27 settembre 2025 L’Umanità violata: prospettive giuridiche spiegate in piazza quercia a Trani
Piazza Libertà gremita per il concerto in onore dei Santi Medici
27 settembre 2025 Piazza Libertà gremita per il concerto in onore dei Santi Medici
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.