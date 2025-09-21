Dialoghi Off: la giustizia secondo Michele Santeramo. <span>Foto Carla Anna Penza</span>
Dialoghi Off: la giustizia secondo Michele Santeramo. Foto Carla Anna Penza
Eventi e cultura

Dialoghi Off: la giustizia secondo Michele Santeramo

Alla Biblioteca in scena un’opera che ha interrogato la coscienza collettiva partendo dal teatro di Eduardo De Filippo

Trani - domenica 21 settembre 2025
Il 19 settembre, presso la Biblioteca comunale "Giovanni Bovio", si è tenuto uno degli appuntamenti più intensi del ciclo Dialoghi Off, ovvero il monologo "Fantasmi – Antonio Barracano", scritto e interpretato da Michele Santeramo. Ad aprire la serata vi è stata l'introduzione fatta da Riccardo Losappio, il quale ha parlato di Santeramo come un uomo di cultura profonda e impegnata, attivo in molti ambiti, dalla drammaturgia alla narrativa, dal cinema al teatro, e sempre con uno sguardo lucido sull'attualità e sui problemi dell'uomo e della società. "Fantasmi – Antonio Barracano" è un'opera teatrale intensa, una riflessione sulla giustizia e sulla pace, ispirata a "Il Sindaco del Rione Sanità" di Eduardo De Filippo.

Il protagonista, Antonio Barracano, è un fantasma, testimone di un'epoca e di una società che ancora oggi fatica a distinguere tra giustizia e vendetta, tra pena e redenzione. Al centro della narrazione c'è la storia di Ettore, un uomo che a 19 anni aveva ucciso due poliziotti durante una rapina e per questo vive in carcere. Dopo vent'anni, ottenuto il permesso di lavorare durante il giorno all'esterno del carcere, incontra una ragazza, Agata, della quale si innamora. Quando lei scopre la verità sul suo passato, non fugge, rimane, ascolta e gli racconta la storia di suo padre, proprietario di una pescheria di paese, ucciso durante una rapina. In quel momento, vittima e carnefice si trovano l'uno davanti all'altra, non per giudicarsi, ma per conoscersi davvero. Ettore e Agata si scoprono simili nella loro solitudine, nella loro ferita, e nella comune speranza che il passato non sia l'unica verità possibile.

I due giovani sono uniti da un amore improbabile ma autentico, si sposano nella chiesa del carcere, hanno un figlio, e provano a costruire una vita. L'autore ci mette di fronte a una domanda scomoda: un assassino resta tale per sempre? Oppure può, col tempo, con il dolore, con la responsabilità, diventare qualcosa di diverso? E che cos'è, davvero, la giustizia? È giusto che chi ha commesso un delitto venga condannato per tutta la vita, anche dopo aver trasformato sé stesso? E se il perdono non fosse una debolezza ma un atto di coraggio, un'apertura possibile verso un'umanità più profonda? Nel racconto, il personaggio di Antonio Barracano confessa il proprio passato: ha ucciso un uomo, ha corrotto la giustizia per essere assolto, ma non ha mai trovato la pace.

La giustizia ufficiale lo ha dichiarato innocente, ma lui sa di non esserlo mai stato. E allora, se neanche la giustizia è in grado di guarire, che cosa resta? La risposta è nelle parole finali di Santeramo, rivolte al pubblico come un appello: per arrivare alla pace bisogna accendere piccole luci, smettere di chiedere vendetta, cercare la compassione. La serata si conclude con un invito potente e silenzioso: non lasciare mai l'ultima parola alla violenza. "Fantasmi" è un'opera che scava dentro, che obbliga a riconsiderare le nostre certezze morali, che suggerisce che la pace è ancora possibile, se scegliamo di essere umani fino in fondo.
Dialoghi Off Fantasmi Antonio BarracanoDialoghi Off Fantasmi Antonio BarracanoDialoghi Off Fantasmi Antonio BarracanoDialoghi Off Fantasmi Antonio Barracano
  • Dialoghi di Trani
Altri contenuti a tema
“Tanto Lontana Terra” in scena al Palazzo delle Arti “Beltrani” “Tanto Lontana Terra” in scena al Palazzo delle Arti “Beltrani” Il componimento drammatica è andato in scena nell’ambito della rassegna “I dialoghi di Trani”
L’arte dell’aforisma: la Biblioteca “Giovanni Bovio” di Trani ospita il dibattito L’arte dell’aforisma: la Biblioteca “Giovanni Bovio” di Trani ospita il dibattito Continua la kermesse culturale de “I dialoghi di Trani” con un dibattito sugli aforismi tenutosi nella sala “Ronchi” della biblioteca “Giovanni Bovio”
I Dialoghi Off a Trani: la poesia che dà voce all'anima dei luoghi I Dialoghi Off a Trani: la poesia che dà voce all'anima dei luoghi Presentato il progetto "Poeticamente abitiamo" di Silvana Kuhtz ed Enrica Montrone, un dialogo per un'architettura più umana
“Dialoghi di Trani” e ADHD: dibattito con gli alunni della scuola “R.B.P.D.” “Dialoghi di Trani” e ADHD: dibattito con gli alunni della scuola “R.B.P.D.” Il tema affrontato nel racconto “Un cervello in cerca di un nome”, di Luisa Varesano, letto agli alunni
Agenda "Dialoghi di Trani", tutti gli appuntamenti del fine settimana Agenda "Dialoghi di Trani", tutti gli appuntamenti del fine settimana Un week end fra talk, loboratori e rassegne musicali
Agenda "Dialoghi di Trani", gli appuntamenti del 19 settembre Agenda "Dialoghi di Trani", gli appuntamenti del 19 settembre Gli appuntamenti "OFF" del Festival
"I dialoghi di Trani": l'umanità di Valdemaro Vecchi "I dialoghi di Trani": l'umanità di Valdemaro Vecchi Nell'ambito de "I Dialoghi di Trani" un momento dedicato all'editore al liceo "V. Vecchi"
L'arcivescovo ai Dialoghi di Trani con Francesco Giorgino e Giancarlo Fiume L'arcivescovo ai Dialoghi di Trani con Francesco Giorgino e Giancarlo Fiume Appuntamento domenica nella biblioteca comunale
“Tanto Lontana Terra” in scena al Palazzo delle Arti “Beltrani”
21 settembre 2025 “Tanto Lontana Terra” in scena al Palazzo delle Arti “Beltrani”
"Un grazie ai nostri sacerdoti ": oggi la colletta anche nelle parrocchie di Trani
21 settembre 2025 "Un grazie ai nostri sacerdoti": oggi la colletta anche nelle parrocchie di Trani
Città dell'Infanzia saluta l'estate con una grande festa a Trani
21 settembre 2025 Città dell'Infanzia saluta l'estate con una grande festa a Trani
Cinquepalmi (Trani 2026): "Su assistenza disabili, fondi inutilizzati per 477mila euro "
21 settembre 2025 Cinquepalmi (Trani 2026): "Su assistenza disabili, fondi inutilizzati per 477mila euro"
L’arte dell’aforisma: la Biblioteca “Giovanni Bovio” di Trani ospita il dibattito
20 settembre 2025 L’arte dell’aforisma: la Biblioteca “Giovanni Bovio” di Trani ospita il dibattito
Nugnes conquista Bari: eleganza, design e identità nel cuore del Murattiano
20 settembre 2025 Nugnes conquista Bari: eleganza, design e identità nel cuore del Murattiano
Auto rubata data alle fiamme nella notte, distrutta in un'area rurale di Trani
20 settembre 2025 Auto rubata data alle fiamme nella notte, distrutta in un'area rurale di Trani
Una serata di successo per Guido Croci e Fonte De Tullio alla Lacarvella
20 settembre 2025 Una serata di successo per Guido Croci e Fonte De Tullio alla Lacarvella
Soccer Trani-Cosmano Foggia, Moscelli: «Mi aspettavo questo inizio? Si, ma poi bisogna dimostrare»
20 settembre 2025 Soccer Trani-Cosmano Foggia, Moscelli: «Mi aspettavo questo inizio? Si, ma poi bisogna dimostrare»
Riqualificazione e più servizi: la scommessa del nuovo Piano delle Coste a Trani
20 settembre 2025 Riqualificazione e più servizi: la scommessa del nuovo Piano delle Coste a Trani
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.