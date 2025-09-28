I Dialoghi di Trani. <span>Foto Credits</span>
I Dialoghi di Trani. Foto Credits
Eventi e cultura

Dialoghi, oggi gran finale tra scienza e filosofia

Va in scena l'ultima giornata a Trani con Garattini, Matteoli e Di Paolo. Ma la rassegna non si ferma e vola a Bruxelles

Trani - domenica 28 settembre 2025
Si chiude oggi, domenica 28 settembre, la XXIV edizione dei Dialoghi di Trani con una giornata intensa che porta sul palco grandi nomi della scienza, della filosofia e della cultura per un'ultima, profonda riflessione sui grandi interrogativi del nostro tempo. Una domenica che suggella una settimana di eccezionale partecipazione, prima di proiettare il festival su un palcoscenico internazionale.

La mattinata si aprirà alle 09:30 con il consueto appuntamento "Caffè e quotidiani" con il direttore di Domani, Emiliano Fittipaldi. Alle 10:15, l'autorevole voce di Piero Dorfles presenterà il saggio di Jacques Attali, lanciando un monito sul rischio di un nuovo oscurantismo culturale, seguito alle 11:15 da un intenso dialogo con lo scrittore Paolo Di Paolo sul valore delle radici e dei legami familiari.

Il pomeriggio vedrà un susseguirsi di incontri di grande richiamo. Si parte alle 17:00 con l'astrofisico Massimo Capaccioli e i suoi "Lampi di genio", per proseguire alle 17:30 con l'irriverente analisi del mondo televisivo di Francesco Specchia. Il cuore della serata sarà in Piazza Quercia, con i Dialoghi con la Scienza: alle 18:00 la neuroscienziata Michela Matteoli esplorerà le incredibili capacità del nostro cervello, mentre alle 20:15 il farmacologo Silvio Garattini, uno degli scienziati italiani più autorevoli, affronterà il delicato tema dei farmaci, tra progresso e logiche di mercato. Spazio anche alla filosofia con un ritratto di Sossio Giametta (19:00) e a un'analisi delle identità ibride europee (19:15).

A chiudere la programmazione tranese sarà, alle 21:15 in Biblioteca, il Manhattan Short Film Festival, che trasformerà il pubblico in una giuria popolare per votare dieci cortometraggi da tutto il mondo. Ma i Dialoghi non finiscono qui. La chiusura a Trani coincide con l'apertura di un nuovo, prestigioso capitolo: l'1 e 2 ottobre la rassegna volerà a Bruxelles, portando il tema "Umanità" nel cuore dell'Europa con ospiti del calibro di Dacia Maraini, Gianrico Carofiglio e Piero Dorfles.
  • Dialoghi di Trani
Altri contenuti a tema
La fragilità umana nel romanzo di Michela Marzano presentato a Palazzo San Giorgio a Trani La fragilità umana nel romanzo di Michela Marzano presentato a Palazzo San Giorgio a Trani La presentazione è avvenuta questa mattina a cura della giornalista Carola Carulli nell’ambito de “I Dialoghi di Trani”
L’Umanità violata: prospettive giuridiche spiegate in piazza quercia a Trani L’Umanità violata: prospettive giuridiche spiegate in piazza quercia a Trani Ospiti de “I dialoghi di Trani” Chantal Meloni, Roberta de Monticelli e Piero Dorfles per parlare di diritto umanitario
“L’Italia di Rocco Chinnici”: la presentazione all’Ordine degli avvocati di Trani “L’Italia di Rocco Chinnici”: la presentazione all’Ordine degli avvocati di Trani La presentazione tenutasi ieri nell’ambito del Festival “I dialoghi di Trani” con ospite Riccardo Tessarini
Ai Dialoghi di Trani tra politica europea e mondiale Ai Dialoghi di Trani tra politica europea e mondiale All’incontro “Il dovere della speranza” la visione di Prodi e Giannini sul mondo di oggi
I Dialoghi di Trani: il programma di sabato 27 settembre I Dialoghi di Trani: il programma di sabato 27 settembre Da Ranucci a Concita De Gregorio, passando per l'IA con Cristianini e i diritti delle donne con Rosy Bindi. Una giornata tra inchieste, tecnologia e filosofia
“I dialoghi di Trani”: uno sguardo sulla cultura e sugli sviluppi geopolitici “I dialoghi di Trani”: uno sguardo sulla cultura e sugli sviluppi geopolitici Doppio appuntamento nella serata di ieri per “I dialoghi di Trani” tra venti di guerra e cambiamenti culturali
Dialoghi di Trani: si è parlato di sessualità e diversità Dialoghi di Trani: si è parlato di sessualità e diversità A Palazzo San Giorgio: “Essere umani, essere diversi. Corpi, identità e rispetto nelle relazioni”
Ai Dialoghi di Trani l'Europa di Prodi, la giustizia globale e la scienza di Crisanti. gli appuntamenti di oggi Ai Dialoghi di Trani l'Europa di Prodi, la giustizia globale e la scienza di Crisanti. gli appuntamenti di oggi Giornata ricca di ospiti: si parla di Ue con Brizio, di mafia con il ricordo di Chinnici, di giochi di strada con Dorfles e di musica con Alice
Chiesa SS. Angeli Custodi, don Davide Abascià nuovo parroco
28 settembre 2025 Chiesa SS. Angeli Custodi, don Davide Abascià nuovo parroco
A Trani torna "Insidequeer " per decostruire gli stereotipi di genere
28 settembre 2025 A Trani torna "Insidequeer" per decostruire gli stereotipi di genere
Ponte Lama, al via i lavori di restauro
28 settembre 2025 Ponte Lama, al via i lavori di restauro
Alice a Trani per i Dialoghi s'immortala davanti alla Cattedrale
27 settembre 2025 Alice a Trani per i Dialoghi s'immortala davanti alla Cattedrale
La fragilità umana nel romanzo di Michela Marzano presentato a Palazzo San Giorgio a Trani
27 settembre 2025 La fragilità umana nel romanzo di Michela Marzano presentato a Palazzo San Giorgio a Trani
1
Blitz dei Nas, sequestrati due caseifici abusivi della Bat contaminati da Listeria
27 settembre 2025 Blitz dei Nas, sequestrati due caseifici abusivi della Bat contaminati da Listeria
L’Umanità violata: prospettive giuridiche spiegate in piazza quercia a Trani
27 settembre 2025 L’Umanità violata: prospettive giuridiche spiegate in piazza quercia a Trani
Piazza Libertà gremita per il concerto in onore dei Santi Medici
27 settembre 2025 Piazza Libertà gremita per il concerto in onore dei Santi Medici
Parcheggi al porto di Trani, tracciati i nuovi stalli in Largo Pastore
27 settembre 2025 Parcheggi al porto di Trani, tracciati i nuovi stalli in Largo Pastore
“L’Italia di Rocco Chinnici”: la presentazione all’Ordine degli avvocati di Trani
27 settembre 2025 “L’Italia di Rocco Chinnici”: la presentazione all’Ordine degli avvocati di Trani
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.