Dialoghi, oggi gran finale tra scienza e filosofia

Si chiude oggi, domenica 28 settembre, lacon una giornata intensa che porta sul palco grandi nomi della scienza, della filosofia e della cultura per un'ultima, profonda riflessione sui grandi interrogativi del nostro tempo. Una domenica che suggella una settimana di eccezionale partecipazione, prima di proiettare il festival su un palcoscenico internazionale.La mattinata si aprirà allecon il consueto appuntamento "Caffè e quotidiani" con il direttore di Domani,Alle, l'autorevole voce dipresenterà il saggio di Jacques Attali, lanciando un monito sul rischio di un nuovo oscurantismo culturale, seguito alleda un intenso dialogo con lo scrittore Paolo Di Paolo sul valore delle radici e dei legami familiari.Il pomeriggio vedrà un susseguirsi di incontri di grande richiamo. Si parte allecon l'astrofisicoe i suoi "Lampi di genio", per proseguire alle 17:30 con l'irriverente analisi del mondo televisivo di. Il cuore della serata sarà in Piazza Quercia, con i Dialoghi con la Scienza: allela neuroscienziataesplorerà le incredibili capacità del nostro cervello, mentre alleil farmacologouno degli scienziati italiani più autorevoli, affronterà il delicato tema dei farmaci, tra progresso e logiche di mercato. Spazio anche alla filosofia con un ritratto di Sossio Giametta () e a un'analisi delle identità ibride europee ().A chiudere la programmazione tranese sarà, allein Biblioteca, il Manhattan Short Film Festival, che trasformerà il pubblico in una giuria popolare per votare dieci cortometraggi da tutto il mondo. Ma i Dialoghi non finiscono qui. La chiusura a Trani coincide con l'apertura di un nuovo, prestigioso capitolo: l'1 e 2 ottobre la rassegna volerà a Bruxelles, portando il tema "Umanità" nel cuore dell'Europa con ospiti del calibro di