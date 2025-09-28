Eventi e cultura
Dialoghi, oggi gran finale tra scienza e filosofia
Va in scena l'ultima giornata a Trani con Garattini, Matteoli e Di Paolo. Ma la rassegna non si ferma e vola a Bruxelles
Trani - domenica 28 settembre 2025
Si chiude oggi, domenica 28 settembre, la XXIV edizione dei Dialoghi di Trani con una giornata intensa che porta sul palco grandi nomi della scienza, della filosofia e della cultura per un'ultima, profonda riflessione sui grandi interrogativi del nostro tempo. Una domenica che suggella una settimana di eccezionale partecipazione, prima di proiettare il festival su un palcoscenico internazionale.
La mattinata si aprirà alle 09:30 con il consueto appuntamento "Caffè e quotidiani" con il direttore di Domani, Emiliano Fittipaldi. Alle 10:15, l'autorevole voce di Piero Dorfles presenterà il saggio di Jacques Attali, lanciando un monito sul rischio di un nuovo oscurantismo culturale, seguito alle 11:15 da un intenso dialogo con lo scrittore Paolo Di Paolo sul valore delle radici e dei legami familiari.
Il pomeriggio vedrà un susseguirsi di incontri di grande richiamo. Si parte alle 17:00 con l'astrofisico Massimo Capaccioli e i suoi "Lampi di genio", per proseguire alle 17:30 con l'irriverente analisi del mondo televisivo di Francesco Specchia. Il cuore della serata sarà in Piazza Quercia, con i Dialoghi con la Scienza: alle 18:00 la neuroscienziata Michela Matteoli esplorerà le incredibili capacità del nostro cervello, mentre alle 20:15 il farmacologo Silvio Garattini, uno degli scienziati italiani più autorevoli, affronterà il delicato tema dei farmaci, tra progresso e logiche di mercato. Spazio anche alla filosofia con un ritratto di Sossio Giametta (19:00) e a un'analisi delle identità ibride europee (19:15).
A chiudere la programmazione tranese sarà, alle 21:15 in Biblioteca, il Manhattan Short Film Festival, che trasformerà il pubblico in una giuria popolare per votare dieci cortometraggi da tutto il mondo. Ma i Dialoghi non finiscono qui. La chiusura a Trani coincide con l'apertura di un nuovo, prestigioso capitolo: l'1 e 2 ottobre la rassegna volerà a Bruxelles, portando il tema "Umanità" nel cuore dell'Europa con ospiti del calibro di Dacia Maraini, Gianrico Carofiglio e Piero Dorfles.
