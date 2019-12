Dicembre a Trani tra luccicanza natalizia e opacità politica

Ma avete letto il pallido e anonimo comunicato della maggioranza a sostegno di se stessa? Se no, fatelo subito. Perché in teoria avrebbe dovuto costituire il proclama d'appoggio convinto alla nuova candidatura di "Ambedeo" (terna e quaterna) Bottaro. In verità é un fioco cinguettio, vago e floscio, che non riporta manco il nome del Nostro e non mostra in basso le firme di gente reale, esistente, in carne ed ossa. Leggiamo e vediamo in filigrana di ectoplasmi politici, che non sappiamo ancora che liste elettorali saranno in grado di fare e che forza elettorale effettiva avranno. Il PD cosa é oggi a Trani? Il sindaco se lo starà chiedendo.Insomma lo stridore tra luccicanza natalizia e opacità politica (solo Ferrante nei giorni scorsi era uscito allo scoperto con nome e cognome) ci mostra parti politiche timide, dubbiose, quasi in crisi d'identità. Chi siamo? Dove andiamo? Buon per "Ambedeo" che intorno a lui si sia creato un clima inquietante: lui può rimanere quasi fermo, al di là delle luccicanze da Natale & campagna elettorale strisciante, mentre i suoi avversari politici più si muovono e più rinforzano la figura di Bottaro. Fatevi un giro fra social e comunicati o messaggi vari buttati qua e là e ne avrete una conferma.Se le alternative, tranne rare eccezioni come alcune novità tipo Attilio Carbonara, sono quelle attuali, "Ambedeo" farà terno, quaterna, quintina e tombola pure stavolta.