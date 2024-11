Dicembre ricco di attività nei centri servizi per le famiglie

Anche a dicembre, i centri servizi per le famiglie di Trani e Bisceglie continuano a offrire un calendario variegato di incontri, laboratori e iniziative pensati per rispondere alle esigenze di famiglie, adulti e ragazzi. Questi spazi di ascolto e supporto, promossi dall'Ambito Territoriale Sociale di Trani-Bisceglie e gestiti dall'ATI composta dalla Cooperativa Sociale Shalom, Vivere Insieme e il Consorzio Metropolis, si confermano un punto di riferimento per il benessere e la crescita della comunità.Le prestazioni che i cittadini potranno richiedere ai Centri, senza sostenere alcun costo, sono:Consulenza PsicologicaConsulenza PedagogicaConsulenza EducativaMediazione FamiliareMediazione CulturaleConsulenza LegaleDi seguito, il programma di dicembre delle attività ricreative ed informative, rivolte ad adulti, genitori e figli:CORSI & PERCORSI DI FAMIGLIA (dai 2 ai 10 anni)Laboratorio teatrale "Recit…AZIONE!"• Trani a cura di Giuseppe Francavilla: tutti i lunedì dalle ore 17.00 per genitori e figli dai 3 ai 5 anni• Bisceglie a cura di Giancarlo Attolico: tutti i martedì dalle ore 17.30 per genitori e figli dai 6 ai 10 anniLaboratorio di lettura animata di albi illustrati "Un Baule di racconti"• Trani: martedì 10 e martedì 17 dicembre dalle ore 17.30 per genitori e figli dai 2 ai 4 anni• Bisceglie: lunedì 2 e lunedì 30 dicembre dalle ore 17.30 per genitori e figli dai 2 ai 4 anniLaboratorio di cucina a cura dell'associazione Cooking Solution e Ricostruiamo il territorio "Biscottiamo"• Bisceglie: lunedì 9 dicembre dalle ore 17.00 per bambini dai 6 ai 10 anniLaboratorio di cucina a cura di Ramona Larosa "Mani in pasta"• Trani: venerdì 6 e venerdì 20 ore 17:30 per bambini dai 6 ai 10 anniLaboratorio di mise en place a cura di Ramona Larosa "Aggiungi un posto a tavola"• Trani: venerdì 27 dicembre ore 17:30 per bambini dagli 8 anniSPAZIO GIOVANI (dai 13 anni)Laboratorio di Disegno creativo e Fumettistica con Giacinto Poli• Trani e Bisceglie: tutti i venerdì dalle ore 18:00Aperitivo Creativo• Trani: giovedì 28 novembre dalle ore 17:30• Bisceglie: venerdì 15 novembre dalle ore 18:30INCONTRI & ATTIVITÀCucito solidale laboratorio creativo• Bisceglie: tutti i giovedì dalle ore 9:30Donne al centro laboratorio di cucina• Trani: lunedì 16 dicembre dalle ore 18:15II the legale: il diritto del figlio alla bigenitorialità incontro informale con l'Avvocata Cherubina Palmieri• Trani: giovedì 19 dicembre ore 17:30C'ho l'ansia!incontri con gli studenti delle Scuole Secondaria I grado• Bisceglie: martedì 3 dicembre dalle ore 9:00S.O.S. Allattamento sportello di sostegno alle Mamme a cura dell'Associazione DAMA• Trani: mercoledì 4 e 11 dicembre dalle ore 10:00 SU PRENOTAZIONE• Bisceglie: martedì 3 e 17 dicembre dalle ore 10:00 SU PRENOTAZIONEPunto pappa e pannolino spazio di incontri per le neo mamme – SERVIZIO SU PRENOTAZIONENascere genitori servizio perinatale di supporto per i neo genitori – SERVIZIO SU PRENOTAZIONEEVENTI & INIZIATIVEChe fatica fare i compiti a cura degli esperti in D.S.A. - Disturbi Specifici dell'Apprendimento della Cooperativa Mistai a Cuore e Studio Professionale TreLune• Bisceglie: giovedì 5 dicembre ore 17:30Come crescere bambini sani e felici con la Pediatra Dott.ssa Pierangela RANA• Trani: lunedì 9 dicembre ore 17:30• Bisceglie: martedì 10 dicembre ore 17:30Rotolare, strisciare e gattonare con l'Osteopata Massimo Valente• Bisceglie: venerdì 13 dicembre ore 18:00Crescere in salute. I consigli dell'osteopata in ambito pediatrico con la Fisioterapista e Osteopata pediatrica Dott.ssa Irene Di Liddo• Trani: sabato 14 dicembre ore 10:00Swap party. Dai nuova vita ad abbigliamento e oggetti che non utilizzi più, scambiandoli con quelli che ti piacciono!• Bisceglie: venerdì 20 dicembre ore 17:00Consulenza legale servizio dedicato alle dinamiche familiari a cura delle Avvocate Francesca Paparesta, Cherubina Palmieri e Annalisa Maragliano• Trani: giovedì 5 dicembre ore 17:30AFFIDO & ADOZIONEApprocci pedagogici e dinamiche relazionali per una genitorialità accoglienteCon la Dott.ssa Mariangela Lomuscio, psicologa e psicoterapeuta, volontaria dell'associazione di Volontariato "Una famiglia in più" e il Prof. Michele Corriero, Ricercatore in pedagogia generale e sociale, già Giudice onorario presso il Tribunale dei Minori di Bari• Trani: martedì 3 dicembre ore 17:30SPAZIO NATALELaboratorio creativo a tema natalizio "Gli elfi di Babbo Natale"• Trani: mercoledì 11 e lunedì 23 dicembre ore 17:30Laboratorio creativo "Sognando il Nuovo Anno"• Trani: lunedì 30 dicembre ore 17:30II The legale: Natale per tuttiregole e consigli per genitori separati a cura delle Avvocate Francesca Paparesta, Cherubina Palmieri e Annalisa Maragliano• Trani: giovedì 12 dicembre ore 17:30Christmas Village Party, festa di Natale• Trani: mercoledì 18 dicembre ore 17:30Nonno, raccontami il Natale, incontro dedicato alle tradizioni e ai ricordi• Bisceglie: giovedì 12 dicembre ore 17:30Costruiamo l'albero di Natalecon l'Associazione Avvocati Bisceglie e i bambini del I Circolo De Amicis• Bisceglie: lunedì 2 dicembre ore 10:00Raccontalo a Babbo Natale incontro dedicato ai desideri dei bambini• Bisceglie: giovedì 19 dicembre ore 17:30La fabbrica dei regalispettacolo teatrale a cura di Giancarlo Attolico con genitori e bambini del percorso di Recit...AZIONE! che non utilizzi più, scambiandoli con quelli che ti piacciono!• Bisceglie: lunedì 23 dicembre ore 18:00 - Chiesa di Santa MargheritaLa partecipazione su libero accesso a tutte attività e consulenze è vincolata alla disponibilità di posti ed è organizzata a mezzo prenotazioni, pertanto i cittadini interessati a parteciparvi dovranno recarsi presso i Centri per effettuare l'iscrizione, dove saranno accolti dalle equipe di professionisti presenti.