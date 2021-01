Disagi al passaggio a livello di via S. Annibale Maria di Francia

Sono rimaste chiuse per diversi quarti d'ora, questa mattina le sbarre del passaggio a livello fra via de Robertis e via Sant'Annibale Maria di Francia, provocando non solo caos nel traffico automobilistico della zona, ma anche e soprattutto gravi e pericolosi disagi ai pedoni (molti dei quali, senza dubbio per necessità, non hanno esitato a passare pericolosamente da sotto le sbarre) che numerosi a quell'ora si spostavano nel quartiere centrale e popoloso della città.Al di là delle cause della lunga chiusura delle sbarre, forse dovute a un problema della rete ferroviaria o altro (in ogni caso sarebbe bastato avvisare per deviare il traffico), è un male antico quello della barriera ferroviaria in quella strada, che sembra difficile risolvere: se ne parla da decenni e da diverse amministrazioni comunali, si creano comitati di cittadini residenti volenterosi ed esasperati, si fanno promesse e progetti, si sventolano finanziamenti ed accordi. Si abbattono muri in Europa e a Pozzopiano, ma non quello vecchio e fatiscente che permetterebbe una soluzione: è monumentale.E la situazione è sempre quella. Un caos, un grosso disagio. Un vero peccato, per tutta la città.