Fermi tutti: quasi un'ora al passaggio a livello chiuso

Nella fotografia a essere ripresi sono solo i pedoni perché le automobili a un certo punto hanno preso vie traverse per raggiungere il centro della città; costretti invece ad aspettare e a diventare sempre più numerosi, tra quanti si sono ritrovati dietro la sbarra del passaggio a livello da un lato e dall'altro dei binari si è finita col creare quasi una situazione di piazza. Ovviamente l'argomento era unico, ossia l'insostenibilità di una tale situazione, ma anche il fatto che gennaio 2024 sarebbe dovuto essere lo start dei 600 giorni utili per realizzare i lavori di soppressione del passaggio a livello. Siamo a metà febbraio, i giorni sono diventati cinquecentocinquantacinque e quello strozzatoio della Città non è ancora bloccato dai lavori, ma congestionato dal traffico dei treni come sempre. Già, perché la foto è di ieri, ma la situazione è quotidiana.