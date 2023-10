Sbarre fuori uso: semaforo rosso e treni a velocità rallentata al passaggio a livello

Problemi tecnici hanno costretto a una situazione di emergenza per mettere in sicurezza i cittadini e i treni

Passaggio effettuato in sicurezza, con il treno che procede a lentissima velocità, ma fa impressione vedere la mancanza di barriere tra passanti e ferrovia.Problemi alle sbarre del passaggio a livello, che al momento dell'attraversamento del convoglio sono rimaste su.È il semaforo a comandare e a mettere in guardia del passaggio, in questo caso effettuato alla minor velocità possibile, ma urge intervento di riparazione.Dalle immagini pare sul posto si siano già recate forze dell'ordine di competenza.