Caduta una delle sbarre del passaggio a livello a Trani

Il passaggio risulta al momento inagibile.



Ancora oscure le cause che hanno portato la sbarra a "staccarsi".

È accaduto dopo le 23,30, per fortuna senza conseguenze per cose o persone: una delle due sbarre elettroniche del passaggio a livello si è staccata dalla sua sede ed è caduta sulla strada.Sul posto è accorsa una pattuglia dei Carabinieri così da garantire la messa in sicurezza della zona e per consentire il passaggio di un treno che nel frattempo era in arrivo.Nell'attesa del ripristino della sbarra ovviamente si sono create code e capannelli di persone.