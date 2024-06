Passaggio a livello a Trani: e "i lavori di marzo" e la "soppressione di maggio" dove sono?

Forse fu la comunità a non capire bene quando nello scorso gennaio furono annunciate novità, finalmente, dopo decenni, quanto al problema del passaggio a livello che divide in due la città.Il proclama fu accolto con scetticismo, dopo tante promesse, ma d'altro canto anche con grande fiducia, perché sembrava veramente che si fosse a una svolta: «I lavori di prolungamento del sottopasso della stazione a Trani cominceranno a marzo, prima di quelli di soppressione del passaggio a livello, che dovrebbero partire a maggio».Furono le parole del presidente del Consiglio Comunale Giacomo Marinaro che aveva partecipato con il sindaco Amedeo Bottaro a un sopralluogo congiunto con tecnici comunali e di Rete ferroviaria italiana in prospettiva dell'inizio dei lavori di riqualificazione delle aree dismesse della stazione ferroviaria di Trani, che il Comune di Trani ha acquistato da Rfi.Intanto, stamattina come tutti gli altri giorni, come tutti gli altri pomeriggi, all' ora di punta sono non meno di tre- quattro treni che passano di seguito senza che la sbarra si alzi. Nè vi sono state comunicazioni circa il rinvio di questi lavori ai cittadini, che forse avevano il diritto di sapere il perché di un proclama così straordinario.