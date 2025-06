RFI il comunicato ufficiale: dal 16 giugno chiude il passaggio a livello di via De Robertis a Trani

Comunicato Stampa RFI Comunicato Stampa RFI

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) comunica ufficialmente la chiusura del passaggio a livello di Via De Robertis dal 16 giugno, al suo posto, si realizzerà un sottovia carrabile a una corsia, con senso di marcia da via De Robertis a via Togliatti, lungo circa 200 metri, largo 6,5 metri, alto 3,2 metri e dotato di marciapiedi laterali per l'attraversamento dei pedoni.Le dimensioni del sottovia sono compatibilizzate con il contesto fortemente urbanizzato. I lavori vedranno impegnate 10-20 tecnici - a seconda delle varie fasi di lavorazione - e dureranno circa due anni. Dal 16 giugno sarà interdetto il transito veicolare mentre sarà consentito l'attraversamento dei soli pedoni durante il periodo estivo fino al completamento delle attività preliminari del cantiere. Investimento complessivo 9 milioni di euro, di cui 8, 6 milioni di euro a carico di RFI e 400mila euro a carico del Comune di Trani.