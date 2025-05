Passaggio a livello di via De Robertis: inizio lavori il 10 giugno

Al termine dell'ultima riunione tra i referenti di RFI e gli amministratori e tecnici della Città di Trani è stata individuata nel prossimo 10 giugno la data di inizio dei lavori per la soppressione dell'ultimo passaggio a livello presente in città, quello di via De Robertis. Il Comune ha ricevuto la piena disponibilità di RFI nel minimizzare i disagi al traffico pedonale nella fase iniziale della complessa opera pubblica. L'attraversamento veicolare sarà inevitabilmente chiuso dal 10 giugno (data inizio lavori). Per i pedoni, invece, l'attraversamento sarà consentito fino a quando non saranno terminati i primi interventi propedeutici previsti. Questa fase di "tolleranza" dovrebbe durare circa 80 giorni, al termine dei quali il varco sarà interdetto definitivamente. Venerdì 6 giugno a palazzo di città è prevista la conferenza stampa di presentazione del progetto definitivo con la presenza dei rappresentanti di Rfi e quelli dell'Amministrazione comunale di Trani. Maggiori dettagli saranno forniti nei prossimi giorni.